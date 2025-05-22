https://ria.ru/20250522/venediktov-2018440287.html

Александр Венедиктов: Россия предложит инициативы по безопасности в мире

Александр Венедиктов: Россия предложит инициативы по безопасности в мире - РИА Новости, 22.05.2025

Александр Венедиктов: Россия предложит инициативы по безопасности в мире

Российская делегация на предстоящей 27-29 мая в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет готова... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:00:00+03:00

2025-05-22T14:00:00+03:00

2025-05-22T14:00:00+03:00

интервью

александр венедиктов

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Российская делегация на предстоящей 27-29 мая в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, будет готова предложить своим многочисленным партнерам инициативы по формированию новой международной архитектуры равной и неделимой безопасности, а также узнать от коллег их видение того, как противостоять современным вызовам на глобальном и региональном уровнях. Об этом, а также о том, в чем заключаются современные угрозы для мира, чем чревата милитаристская риторика руководства Евросоюза, в чем состоят экспансионистские планы НАТО, и почему важно сообща сохранять историческую память, в интервью РИА Новости в преддверии форума рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. – Александр Николаевич, уже через несколько дней в Москве состоится 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Расскажите, пожалуйста, что это за формат?– Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся Советом безопасности России с 2010 года. Такие конференции стали не только доброй традицией, но и ключевым форумом в сфере безопасности. Из года в год в нашем мероприятии принимают участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.В ходе данного мероприятия экспертами высокого уровня в профессиональной неполитизированной обстановке обсуждаются вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества. Профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы. Подобные конференции уже проходили в Санкт-Петербурге Московской и Тверской областях, Уфе, Твери, Сочи, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ и Грозном. Вместе с тем именно в Москве она проводится впервые. Нас ожидает серьезная и напряженная работа, содержательные профессиональные дискуссии, встречи, "круглые столы". И все же, надеюсь, что, несмотря на плотный график, наши гости смогут найти время познакомиться с российской столицей, ее историей и бесценным культурным, духовным наследием.– Расскажите, чему в этом году будет посвящена встреча, и какова программа мероприятия?– Мы выбрали, как мне кажется, наиболее актуальную на сегодня повестку с учетом значительных политических и экономических изменений, происходящих в современном мире. Для всех стало очевидным, и многие признают это даже на Западе, что однополярная конструкция мира зашла в тупик и распадается на глазах. Многополярность же стала реальностью.Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно выступал с инициативами о формировании единого пространства безопасности. В частности, 29 апреля он в очередной раз отметил, что "мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других". Именно данному вопросу и будет посвящена центральная тема нашей предстоящей конференции. Нам будет, что обсудить с иностранными партнерами, при этом Россия всегда готова слушать и слышать конструктивные предложения со стороны наших гостей.– А какие еще темы будут вынесены на повестку дня?– С учетом стремительного развития информационных технологий, искусственного интеллекта считаем важным и востребованным обсудить проблематику международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности, чему будет посвящены отдельный круглый стол, а также тематическая выставка. На ней будут представлены новейшие российские решения для создания независимой, надежной и устойчивой системы информационной безопасности. Разумеется, в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отдельное внимание будет уделено проблематике сохранения исторической правды. Этому также будут посвящены профильные экспозиции.Великая Победа навсегда изменила карту мира, заложила основы современных норм международного права, став мощнейшим залпом по западному колониализму. Ослабленные войной метрополии уже не смогли удерживать железной хваткой порабощенные ими народы Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока – флаги свободы взвились в небо десятков стран, благодаря Советскому Союзу, протянувшему руку помощи угнетенным, несмотря на пережитый им ад войны. И сегодня, когда представители мирового меньшинства, которые почему-то называют себя "Большой семеркой" или "золотым миллиардом" вновь пытаются затянуть мир в пропасть национализма, ксенофобии и войн, память о Победе становится для России, стран Глобального Юга и Востока надежным щитом и острым мечом. Ревизионисты, оскверняющие памятники, лжецы, приравнивающие коммунизм к нацизму, провокаторы, сеющие рознь между нашими странами и народами, — все они бросают вызов не только истории, но и будущему.Сегодня, когда на Западе хотят переписать историю и вновь поставить все с ног на голову, важно дать коллективный отпор этим вероломным попыткам, и не допустить возрождения величайшего зла в Европе, где, видимо, забыли, кто их освобождал и какой ценой.– Планируются ли какие-то "новинки"?– Да, безусловно. В текущем году мы планируем организовать для иностранных партнеров отдельный научный семинар с участием ключевых представителей российского экспертного сообщества. Он будет посвящен происходящим в мире геополитическим процессам.– А сколько делегаций вы рассчитываете принять в России?– Наши конференции традиционно привлекают внимание значительного числа иностранных партнеров. В 2023 году во встрече в Московской области приняла участие 101 делегация, в прошлом в Санкт-Петербург прибыли высокие представители 106 государств и 10 международных организаций. На текущий момент намерение посетить Москву уже подтвердили свыше 120 зарубежных партнеров, и их количество увеличивается.Все это свидетельствует о том, что у России действительно есть, что предложить иностранным коллегам. Причем такой диалог Москва ведет во взаимоуважительном и равноправном ключе. В отличие от западников, которые никак не могут отказаться от своих менторских привычек, продолжая продвигать неоколониальные нарративы и создавать разделительные линии.– Оказывают ли западники давление на партнеров России с тем, чтобы они отказались участвовать во встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности?– Разумеется. Мы все видели, как отдельные страны Европы позорно пытались не допустить глав Сербии, Словакии и Бразилии до участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов.С партнерами по линии Совета безопасности Российской Федерации западники используют хорошо известные методы: шантаж, угрозы и ультиматумы. Но такие практики давно не имеют никакого эффекта на наших коллег из государств Глобального Юга и Востока, они делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено, в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс.– Неужели нам есть, что им предложить?– Разумеется. Хочу напомнить, что до 2022 года по линии Совета безопасности Российской Федерации поддерживался регулярный диалог с Вашингтоном. Он велся по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес – от стратегической стабильности до региональных сюжетов, включая Сирию и Афганистан. При этом по целому ряду направлений нам удавалось находить точки соприкосновения. Мы открыты для таких контактов в будущем.Понимаем, что в связи с переходом Майка Уолтца с поста помощника президента США по национальной безопасности на должность постоянного представителя при ООН он вряд ли сможет прибыть на нашу конференцию, однако рассчитываем на участие американской делегации. К слову, ознакомительный брифинг об организационных аспектах встречи высоких представителей для иностранных дипломатических миссий в Москве представители посольства США посетили.– А что Москва может предложить европейским государствам?– В первую очередь, хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности. Открыты к соответствующему диалогу со всеми государствами континента, включая представителей НАТО и ЕС. Рассчитываем, что в европейских столицах, наконец, осознают всю пагубность конфронтационного курса в отношении России, в том числе для своих национальных экономик. Однако градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время явно зашкаливает.– А в чем это конкретно выражается?– Весьма показательной является разработка Евросоюзом многочисленных стратегических документов в сфере обороны. В частности, в конце марта текущего года Еврокомиссия одобрила так называемую Стратегию по подготовке к кризисным ситуациям. Месяцем ранее в ЕС была представлена "Белая книга по европейской обороне – готовность 2030".Практически одновременно с обнародованием этих воинственных стратегий лидер крупной европейской ядерной державы, упиваясь своим красноречием, по сути, повторял милитаристские тезисы времен холодной войны. Я, конечно, имею в виду французского президента, который напрочь забыл о весьма сомнительной и двойственной роли Парижа во Второй Мировой войне, а также о том, что именно благодаря Советскому Союзу и России Франция не только сохранила себя как суверенное государство, но и стала постоянным членом Совета безопасности ООН.По утверждению авторов данных концепций, необходимость их разработки вызвана ростом рисков и нестабильности в Евросоюзе. Основным источником угрозы ожидаемо "назначена" Россия.Обращает на себя внимание, что в упомянутых документах ЕС особо подчеркивается необходимость формирования и закрепления в сознании европейцев "культуры готовности к военным действиям". Отмечается, что "готовность" является коллективной обязанностью и теперь в обязательном порядке включается в образовательный процесс Евросоюза, а также в соответствующие детско-юношеские программы и тренинги. По сути, речь идет о массированной идеологической подготовке европейцев к войне с Россией.– Какие объемы средств на это выделяют в Европе?– По экспертным оценкам, планируемые руководством Европейского союза в течение следующего десятилетия дополнительные вложения в военный сектор могут достичь суммы в 500 миллиардов евро. Очевидно, что сделано это будет путем сокращения программ в области здравоохранения, социальной поддержки, образования, то есть, за счет простых европейцев. Но, видимо, в "цветущем саду" их мнением никто особо не интересуется.Хочу обратить ваше внимание, что текущие расходы государств ЕС на оборону достигли критического уровня для экономики Евросоюза. Замечу, что в 2024 году они превысили 320 миллиардов евро.Предлагаемое Еврокомиссией и отдельными западными странами, такими как Англия, Германия и государствами Прибалтики, увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей Европейского Союза. Планируемые расходы станут непомерным бременем для подавляющего большинства европейских стран, в которых в 2025 году прогнозируются дальнейшая экономическая стагнация, нарастание энергетического кризиса и спад промышленного производства.– Ограничивается ли милитаризация Европой?– К сожалению, нет. Итоги саммита НАТО в 2024 году отчетливо показали стремление альянса закрепиться, в том числе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведется ускоренная накачка Азии стратегическими вооружениями, в том числе ракетами средней и меньшей дальности. Разрушаются ранее выстроенные в регионе хозяйственные цепочки, торгово-инвестиционные и транспортно-логистические связи.Постоянно наращиваются спектр и состав участников натовских учений, где реализуются различные сценарии – вплоть до интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "войны на уничтожение".Цель одна – разрушить складывающуюся годами асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами. Указанная проблематика также будет обсуждаться в ходе предстоящей конференции, в первую очередь, в ходе ежегодных консультаций в формате Россия-АСЕАН на уровне секретарей советов безопасности. Государства Юго-Восточной Азии заинтересованы в укреплении стабилизирующей роли России в азиатско-тихоокеанских делах. А Североатлантическому альянсу и всему, что с ним связано, в регионе не место.– Вы также упомянули Ближний Восток. Какие шаги предпринимаются НАТО в данном регионе? И что Россия может предложить взамен?– Да, натовцы пытаются укрепить свое влияние и в этом регионе. Так, еще в прошлом году ими был утвержден план по расширению взаимодействия с ближневосточными государствами, также принято решение открыть офис связи НАТО в Иордании. Убеждены, что такой шаг не будет способствовать урегулированию многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, а только приведет к дальнейшему углублению противоречий. Россия, в свою очередь, предлагает выстраивать механизмы региональной стабильности на основе Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В ней, в первую очередь, отражена приверженность всех государств международному праву, основополагающим положениям Устава ООН и резолюциям СБ ООН.Отдельно хочу подчеркнуть важность активизации усилий международного сообщества в интересах устранения многолетней несправедливости по отношению к палестинскому народу, который должен, наконец, получить возможность реализовать свое законное право на создание собственного государства, мирно сосуществующего с Израилем. Продвигаем эту линию на площадках ООН и других международных организаций, координируя свои действия с арабскими странами и другими единомышленниками.– А что происходит вокруг Ирана? Как Россия оценивает перспективы диалога между Тегераном и Вашингтоном, и готова ли Москва внести вклад в будущее соглашение?– Тегеран демонстрирует открытость к диалогу и приверженность соблюдению своих обязательств, в том числе в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Соглашением о всеобъемлющих гарантиях. Приветствуем продолжение сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии. Необходимо уважать право Ирана как участника ДНЯО на мирное использование ядерной энергии. К сожалению, далеко не все в США разделяют мнение о поиске мирного решения по Ирану. Надеемся, что здравый смысл возобладает. Россия готова оказать необходимое содействие для достижения взаимовыгодных договоренностей вокруг иранской ядерной программы и в диалоге Ирана с США на нынешнем этапе. Как известно, российская сторона внесла существенный вклад при разработке Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 года, и в рамках многосторонних усилий по восстановлению ядерной сделки. Поэтому у нас соответствующий опыт имеется. Рассчитываем, что Тегерану и Вашингтону удастся найти решения для деэскалации напряженности и снятия односторонних санкций с Ирана. При этом исходим их того, что евротройка воздержится от провокационных шагов, включая язык ультиматумов и необоснованного давления.– Получается, что в Брюсселе не только предпринимают усилия по милитаризации Европы, но и активно вмешиваются в различные международные процессы. А какие еще деструктивные шаги предпринимают в Европе?– Про многочисленные пакеты экономических санкций всем известно. Не буду на этом подробно останавливаться. Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства. По факту же, данный псевдотрибунал – это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе. По замыслу Брюсселя, данный орган должен будет работать совместно с нелегитимным Международным уголовным судом, который уже давно доказал свою бесполезность.– Что вы имеете в виду?– Практика работы МУС показала неоправданность ожиданий "энтузиастов международной юстиции". Это обусловлено как очевидной неэффективностью суда непосредственно в деле отправления международного уголовного правосудия, так и многочисленными злоупотреблениями и политическими играми высокопоставленных лиц этой организации. При ежегодном бюджете порядка 170 миллионов долларов и штате в 900 человек за 20 лет работы МУС объявил в розыск всего 40 человек и вынес всего 13 окончательных приговоров. Неудивительно, что МУС, несмотря на арифметически внушительное число государств-участников (123), не стал подлинно универсальным органом, как бы его сторонники ни твердили обратное. Помимо России, в Римском статуте не участвуют такие важные международные игроки, как Китай, Индия, США, Египет, Пакистан, Индонезия, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия.За последние годы Международный уголовный суд окончательно переродился и стал послушной марионеткой в руках коллективного Запада. Под давлением своих кураторов данная судебная инстанция приняла незаконное решение о выдаче ордеров на арест главы нашего государства и ряда должностных лиц. Юридическая экспертиза так называемого вердикта МУС, проведенная независимыми специалистами в области международного права, показала полное отсутствие доказательной базы и противоречивость предъявленных обвинений. Эти ордера грубо посягают на общепризнанные нормы международного права.Кстати, вопросам политизации международного уголовно-правового сотрудничества будет, в том числе посвящен уже упомянутый мной научно-практический семинар на полях встречи высоких представителей. В данной сфере нам также есть, что предложить иностранным партнерам.– Можно ли говорить, что за ключевой темой конференции скрыт целый ряд вопросов, интересующих государства Глобального Юга и Востока?– Безусловно. Совместные усилия по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности призваны ответить на опасное накопление конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обострение ситуации на Ближнем Востоке, проблемы регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки.В целом, укрепление позиций государств Глобального Юга и Востока на мировой арене – объективный и закономерный процесс. Западная цивилизация оказалась более не способна задавать адекватные современным реалиям ориентиры развития. Она стремится устранить любых конкурентов в военно-политической и экономической сферах, подавить инакомыслие, ослабить и подчинить национальные хозяйства других стран за счет навязывания им выгодных себе решений в области экономики, валютно-финансового регулирования и в других сферах. Именно поэтому государства мирового большинства должны сообща работать над укреплением коллективной безопасности для преодоления навязываемого извне сценария разобщения. В основе такого сотрудничества должны лежать принципы взаимного учета национальных интересов, отстаивания суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, отказа от идеологической конфронтации.Входящие в мировое большинство государства объединяет одно: нежелание подчинять свою политику интересам внешних сил, стремление сохранить, спасти от разрушения свои традиционные взгляды, самобытность и устои. Дальнейшее укрепление многостороннего международного сотрудничества поможет диверсифицировать экономику и промышленность, создать новые банки и биржи, открыть транспортные коридоры, способствующие торговле в национальных валютах.Хочу вновь подчеркнуть: наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами, к противостоянию общим острым вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников и партнеров по всему миру. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Рассчитываем, что так будет и впредь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр венедиктов, россия, европа, москва, нато, совет безопасности рф