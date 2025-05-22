https://ria.ru/20250522/venediktov-2018400952.html

Венедиктов высказался об отношении стран Юго-Восточной Азии к России

Венедиктов высказался об отношении стран Юго-Восточной Азии к России - РИА Новости, 22.05.2025

Венедиктов высказался об отношении стран Юго-Восточной Азии к России

Государства Юго-Восточной Азии заинтересованы в укреплении стабилизирующей роли России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а НАТО там не место, заявил в интервью... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:55:00+03:00

2025-05-22T08:55:00+03:00

2025-05-22T09:39:00+03:00

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юго-восточная азия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государства Юго-Восточной Азии заинтересованы в укреплении стабилизирующей роли России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а НАТО там не место, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.НАТО ставит целью разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами, отметил Венедиктов. По его словам, эта проблематика в числе других будет обсуждаться на предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - "в первую очередь, в ходе ежегодных консультаций в формате Россия - АСЕАН на уровне секретарей советов безопасности"."Государства Юго-Восточной Азии заинтересованы в укреплении стабилизирующей роли России в азиатско-тихоокеанских делах. А Североатлантическому альянсу и всему, что с ним связано, в регионе не место", - подчеркнул Венедиктов.Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря СБ РФ Сергея Шойгу.

https://ria.ru/20250522/venediktov-2018397943.html

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россия, юго-восточная азия, москва, александр венедиктов, сергей шойгу, нато