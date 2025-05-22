Венедиктов высказался об отношении стран Юго-Восточной Азии к России
Венедиктов: Юго-Восточная Азия желает укрепления роли России, а не НАТО, в АТР
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииПомощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государства Юго-Восточной Азии заинтересованы в укреплении стабилизирующей роли России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а НАТО там не место, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
НАТО ставит целью разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами, отметил Венедиктов. По его словам, эта проблематика в числе других будет обсуждаться на предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности - "в первую очередь, в ходе ежегодных консультаций в формате Россия - АСЕАН на уровне секретарей советов безопасности".
"Государства Юго-Восточной Азии заинтересованы в укреплении стабилизирующей роли России в азиатско-тихоокеанских делах. А Североатлантическому альянсу и всему, что с ним связано, в регионе не место", - подчеркнул Венедиктов.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря СБ РФ Сергея Шойгу.