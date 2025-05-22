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Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025
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01:45 22.05.2025 (обновлено: 01:53 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/venediktov-2018372124.html
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе
Градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:45:00+03:00
2025-05-22T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.По его словам, "градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время явно зашкаливает".
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брюссель, россия, евросоюз, в мире
Брюссель, Россия, Евросоюз, В мире
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе

Венедиктов: градус антироссийской риторики в европейских столицах зашкаливает

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
По его словам, "градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время явно зашкаливает".
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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