https://ria.ru/20250522/venediktov-2018372124.html

Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе

Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025

Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе

Градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:45:00+03:00

2025-05-22T01:45:00+03:00

2025-05-22T01:53:00+03:00

брюссель

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.По его словам, "градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время явно зашкаливает".

https://ria.ru/20250521/es-2018271695.html

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Дарья Буймова

брюссель, россия, евросоюз, в мире