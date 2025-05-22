https://ria.ru/20250522/venediktov-2018372124.html
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.05.2025
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе
Градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:45:00+03:00
2025-05-22T01:45:00+03:00
2025-05-22T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.По его словам, "градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время явно зашкаливает".
https://ria.ru/20250521/es-2018271695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, россия, евросоюз, в мире
Брюссель, Россия, Евросоюз, В мире
Градус антироссийской риторики в ЕС зашкаливает, заявили в Совбезе
Венедиктов: градус антироссийской риторики в европейских столицах зашкаливает