В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов
На станции Нефтяная в Саратовской области сошли с рельсов семь грузовых вагонов
© Flickr / Luke JonesЖелезная дорога. Архивное фото
© Flickr / Luke Jones
Железная дорога. Архивное фото. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области, никто не пострадал, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД).
Инцидент произошел в среду в 22.12 (21.12 мск).
"На станции Нефтяная Приволжской железной дороги произошел сход семи грузовых вагонов. В результате происшествия пострадавших нет. Для устранения последствий схода задействованы два восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. На месте работает комиссия. Причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале сообщило, что по факту схода вагонов на станции Нефтяная в Заводском районе Саратова проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале сообщило, что по факту схода вагонов на станции Нефтяная в Заводском районе Саратова проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
"Предварительно установлено, что вечером 21 мая 2025 года на основном пути станции Нефтяная... произошел сход всеми колесными парами семи грузовых вагонов, груженных зерном, с железнодорожного полотна с последующим опрокидыванием двух вагонов. Пострадавших нет, в настоящее время устанавливается ущерб", - отмечается в сообщении.
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