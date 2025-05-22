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В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов

В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 22.05.2025

В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов

Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области, никто не пострадал, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД). РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:08:00+03:00

2025-05-22T09:08:00+03:00

2025-05-22T11:10:00+03:00

происшествия

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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области, никто не пострадал, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД). Инцидент произошел в среду в 22.12 (21.12 мск). "На станции Нефтяная Приволжской железной дороги произошел сход семи грузовых вагонов. В результате происшествия пострадавших нет. Для устранения последствий схода задействованы два восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. На месте работает комиссия. Причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале сообщило, что по факту схода вагонов на станции Нефтяная в Заводском районе Саратова проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"."Предварительно установлено, что вечером 21 мая 2025 года на основном пути станции Нефтяная... произошел сход всеми колесными парами семи грузовых вагонов, груженных зерном, с железнодорожного полотна с последующим опрокидыванием двух вагонов. Пострадавших нет, в настоящее время устанавливается ущерб", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250516/priamurja-2017261005.html

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происшествия, саратовская область, приволжская железная дорога, ржд, следственный комитет россии (ск рф), россия, саратов