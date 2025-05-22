https://ria.ru/20250522/ukraina-2018379574.html

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2025

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:01:00+03:00

2025-05-22T04:01:00+03:00

2025-05-22T04:01:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога распространилась по этим областям с 2.39 по 3.21. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины