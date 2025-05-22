https://ria.ru/20250522/turisty-2018511579.html
Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов
Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов - РИА Новости, 22.05.2025
Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов
Новгородская область может принимать единовременно до 12 тысяч туристов, в 2024 году регион посетили более 2,5 миллионов человек, рассказал врио губернатора... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:53:00+03:00
2025-05-22T17:53:00+03:00
2025-05-22T17:53:00+03:00
новгородская область
великий новгород
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733644891_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_0c1a849311d76f26e426c5186fd75a48.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Новгородская область может принимать единовременно до 12 тысяч туристов, в 2024 году регион посетили более 2,5 миллионов человек, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона. Он подчеркнул, что "благоустраивая область, мы делаем её удобной для жизни и привлекательной не только для новгородцев, но и для наших многочисленных гостей". "Растёт количество самых разных объектов размещения, включая кемпинги и глемпинги. Сегодня мы можем принимать до 12 тысяч человек единовременно… По итогам 2024 года туристический поток в регион составил более 2,5 миллионов человек. Средняя продолжительность пребывания гостя – четыре дня", - сообщил Дронов. Он отметил, что в 2024 году Старая Русса заслуженно получила статус столицы одного из самых ярких туристических проектов Северо-Запада "Серебряное ожерелье". А в Великом Новгороде открылся первый 5-звёздочный отель.
https://ria.ru/20250522/dronov-2018510999.html
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733644891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bed6b6ecda8300493b52efdc9e6b6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, великий новгород, туризм
Новгородская область, Великий Новгород, Туризм
Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов
Дронов: Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Новгородская область может принимать единовременно до 12 тысяч туристов, в 2024 году регион посетили более 2,5 миллионов человек, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона.
Он подчеркнул, что "благоустраивая область, мы делаем её удобной для жизни и привлекательной не только для новгородцев, но и для наших многочисленных гостей".
"Растёт количество самых разных объектов размещения, включая кемпинги и глемпинги. Сегодня мы можем принимать до 12 тысяч человек единовременно… По итогам 2024 года туристический поток в регион составил более 2,5 миллионов человек. Средняя продолжительность пребывания гостя – четыре дня", - сообщил Дронов.
Он отметил, что в 2024 году Старая Русса заслуженно получила статус столицы одного из самых ярких туристических проектов Северо-Запада "Серебряное ожерелье". А в Великом Новгороде открылся первый 5-звёздочный отель.