https://ria.ru/20250522/turisty-2018511579.html

Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов

Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов - РИА Новости, 22.05.2025

Новгородская область может принимать единовременно до 12 тыс туристов

Новгородская область может принимать единовременно до 12 тысяч туристов, в 2024 году регион посетили более 2,5 миллионов человек, рассказал врио губернатора... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:53:00+03:00

2025-05-22T17:53:00+03:00

2025-05-22T17:53:00+03:00

новгородская область

великий новгород

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733644891_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_0c1a849311d76f26e426c5186fd75a48.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Новгородская область может принимать единовременно до 12 тысяч туристов, в 2024 году регион посетили более 2,5 миллионов человек, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона. Он подчеркнул, что "благоустраивая область, мы делаем её удобной для жизни и привлекательной не только для новгородцев, но и для наших многочисленных гостей". "Растёт количество самых разных объектов размещения, включая кемпинги и глемпинги. Сегодня мы можем принимать до 12 тысяч человек единовременно… По итогам 2024 года туристический поток в регион составил более 2,5 миллионов человек. Средняя продолжительность пребывания гостя – четыре дня", - сообщил Дронов. Он отметил, что в 2024 году Старая Русса заслуженно получила статус столицы одного из самых ярких туристических проектов Северо-Запада "Серебряное ожерелье". А в Великом Новгороде открылся первый 5-звёздочный отель.

https://ria.ru/20250522/dronov-2018510999.html

новгородская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, великий новгород, туризм