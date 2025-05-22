https://ria.ru/20250522/tambov-2018371463.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова начали действовать временные ограничения, передает Telegram-канал представителя Росавиации. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:33:00+03:00
2025-05-22T01:33:00+03:00
2025-05-22T01:49:00+03:00
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
донской
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В аэропорту Тамбова начали действовать временные ограничения, передает Telegram-канал представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01.05 мск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", — уточняется в публикации.
https://ria.ru/20250521/domodedovo-2018361079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации, донской
Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации, Донской
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов