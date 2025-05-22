https://ria.ru/20250522/tadzhikistan-2018427175.html

Россотрудничество откроет новые ресурсные центры в Таджикистане

Россотрудничество откроет новые ресурсные центры в Таджикистане - РИА Новости, 22.05.2025

Россотрудничество откроет новые ресурсные центры в Таджикистане

Представительство Россотрудничества в Таджикистане планирует в 2025 году открыть новые ресурсные центры, сообщил РИА Новости глава представительства Андрей... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:16:00+03:00

2025-05-22T11:16:00+03:00

2025-05-22T11:20:00+03:00

общество

таджикистан

душанбе

андрей патрушев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДУШАНБЕ, 22 мая – РИА Новости. Представительство Россотрудничества в Таджикистане планирует в 2025 году открыть новые ресурсные центры, сообщил РИА Новости глава представительства Андрей Патрушев. "В планах на ближайший год – продолжить реализацию проекта по открытию новых ресурсных центров и дооснастить уже имеющиеся школьные центры дополнительного образования", - сказал Патрушев. Ресурсные центры, о которых идет речь, - это многофункциональные комплексы для детей и взрослых, в которые входят библиотеки, конструкторы, интерактивное оборудование с развлекательными элементами, а также оборудование для онлайн-конференций, робототехника. Кроме того, там проводятся курсы повышения квалификации учителей-предметников. В разных регионах Таджикистана сейчас функционируют шесть центров дополнительного образования при школах и один ресурсный центр "Россия с вами" в Детско-юношеском центре Душанбе. Это кабинеты, оснащенные современной мебелью и техникой российского производства, литературой для проведения занятий по русскому языку и литературе, развивающих кружков, курсов повышения квалификации для преподавателей-русистов. По словам Патрушева, это очень интересное направление работы, потому что речь идет не просто о чисто техническом оснащении, например, привезти и передать конструкторы по робототехнике. "Каждая такая поставка будет сопровождаться циклом тематических лекций, эксперты из Российской Федерации будут проводить образовательные мероприятия, используя те же конструкторы и оборудование, которое они привезут с собой", - сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас на стадии рассмотрения находятся еще два интересных проекта, которые бы хотелось реализовать до конца года. "Это Дни робототехники и инновационных образовательных технологий и Школа развития мастерства в Таджикистане для учителей математики, физики, биологии, химии, русского языка и литературы средних школ", - сказал глава представительства. По его словам, планируется, что это будут крупные образовательные проекты, связанные с повышением квалификации педагогов по естественнонаучным и гуманитарным предметам.

https://ria.ru/20250417/rossotrudnichestvo-2011731935.html

https://ria.ru/20250520/muzaev-2018060806.html

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общество, таджикистан, душанбе, андрей патрушев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)