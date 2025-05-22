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Новгородская область предоставляет бойцам СВО 22 меры соцподдержки - РИА Новости, 22.05.2025
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17:43 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/svo-2018508763.html
Новгородская область предоставляет бойцам СВО 22 меры соцподдержки
Новгородская область предоставляет бойцам СВО 22 меры соцподдержки - РИА Новости, 22.05.2025
Новгородская область предоставляет бойцам СВО 22 меры соцподдержки
Новгородская область предоставляет участникам специальной военной операции семь видов единовременных выплат и 22 меры социальной поддержки, рассказал врио... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:43:00+03:00
2025-05-22T17:43:00+03:00
новгородская область
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Новгородская область предоставляет участникам специальной военной операции семь видов единовременных выплат и 22 меры социальной поддержки, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона. Он отметил, что специальная военная операция имеет важнейшее значение для страны, поэтому поддержка участников СВО и членов их семей – это первостепенная задача. "В области предусмотрены семь видов единовременных выплат и 22 меры социальной поддержки. Мы постоянно подчеркиваем, что очень важно уделять внимание каждому участнику специальной военной операции, который возвращается домой", - рассказал Дронов. По его словам, в регионе создаются механизмы социальной адаптации для бойцов, и все службы должны быть готовы к их возвращению. "Подчеркну, что лично для меня формализм в данном вопросе не допустим", - добавил Дронов.
https://ria.ru/20250522/dronov-2018506508.html
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новгородская область, сво
Новгородская область, СВО
Новгородская область предоставляет бойцам СВО 22 меры соцподдержки

Дронов: Новгородская область предоставляет бойцам СВО 22 меры соцподдержки

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиВрио губернатора Новгородской области Александр Дронов
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Новгородская область предоставляет участникам специальной военной операции семь видов единовременных выплат и 22 меры социальной поддержки, рассказал врио губернатора Александр Дронов во время ежегодного отчета перед депутатами региона.
Он отметил, что специальная военная операция имеет важнейшее значение для страны, поэтому поддержка участников СВО и членов их семей – это первостепенная задача.
"В области предусмотрены семь видов единовременных выплат и 22 меры социальной поддержки. Мы постоянно подчеркиваем, что очень важно уделять внимание каждому участнику специальной военной операции, который возвращается домой", - рассказал Дронов.
По его словам, в регионе создаются механизмы социальной адаптации для бойцов, и все службы должны быть готовы к их возвращению. "Подчеркну, что лично для меня формализм в данном вопросе не допустим", - добавил Дронов.
Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Новгородская областьСВО
 
 
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