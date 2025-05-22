https://ria.ru/20250522/stavropole-2018436460.html
Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки МСП
Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки МСП - РИА Новости, 22.05.2025
Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки МСП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:19:00+03:00
2025-05-22T12:19:00+03:00
2025-05-22T12:19:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого правительства. В ежегодном послания губернатор подчеркнул важность развития малого и среднего бизнеса как внутреннего локомотива экономики края и поручил региональному министерству экономического развития совершенствовать меры поддержки предпринимателей, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. Глава региона отметил, что, несмотря на нестабильность на мировых рынках и изменения в стратегии крупных инвесторов, предпринимательская активность ставропольцев остается устойчивой. На Ставрополье функционирует более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, где занято свыше 430 тысяч человек. За последний год число самозанятых выросло на 20% и превысило 180 тысяч. "В сферу малого или среднего предпринимательства так или иначе вовлечен каждый пятый житель нашего края. Люди хотят работать, развиваться на Ставрополье", — подчеркнул Владимиров. Губернатор поставил задачу краевому Минэку разработать гибкую систему оперативной оценки и своевременной корректировки мер поддержки предпринимателей. Особое внимание должно уделяться тем, кто запускает производственные предприятия, внедряет передовые разработки, работает с инновационной продукцией и технологиями повышения производительности труда. Также глава региона отметил важность поддержки деловой активности участников специальной военной операции и членов их семей. "Если средства поддержки не до конца используются — значит, не донесли, не рассказали, не привлекли. По этому критерию впредь и буду оценивать работу Минэка с субъектами малого и среднего предпринимательства. Любой удачный малый стартап может привести к появлению новых точек роста в крае", — подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250522/natsproekty-2018433347.html
https://ria.ru/20250513/vladimirov-2016752172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки МСП
Губернатор Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки МСП
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усовершенствовать меры поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В ежегодном послания губернатор подчеркнул важность развития малого и среднего бизнеса как внутреннего локомотива экономики края и поручил региональному министерству экономического развития совершенствовать меры поддержки предпринимателей, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов.
Глава региона отметил, что, несмотря на нестабильность на мировых рынках и изменения в стратегии крупных инвесторов, предпринимательская активность ставропольцев остается устойчивой. На Ставрополье функционирует более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, где занято свыше 430 тысяч человек. За последний год число самозанятых выросло на 20% и превысило 180 тысяч.
"В сферу малого или среднего предпринимательства так или иначе вовлечен каждый пятый житель нашего края. Люди хотят работать, развиваться на Ставрополье", — подчеркнул Владимиров
.
Губернатор поставил задачу краевому Минэку разработать гибкую систему оперативной оценки и своевременной корректировки мер поддержки предпринимателей. Особое внимание должно уделяться тем, кто запускает производственные предприятия, внедряет передовые разработки, работает с инновационной продукцией и технологиями повышения производительности труда.
Также глава региона отметил важность поддержки деловой активности участников специальной военной операции и членов их семей.
"Если средства поддержки не до конца используются — значит, не донесли, не рассказали, не привлекли. По этому критерию впредь и буду оценивать работу Минэка с субъектами малого и среднего предпринимательства. Любой удачный малый стартап может привести к появлению новых точек роста в крае", — подчеркнул губернатор.