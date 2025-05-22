https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018526425.html

Спецоперация, 22 мая: российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР

Спецоперация, 22 мая: российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025

Спецоперация, 22 мая: российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободила населённый пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:42:00+03:00

2025-05-22T18:42:00+03:00

2025-05-22T18:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

фридрих мерц

дмитрий песков

вооруженные силы украины

антон кобяков

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободила населённый пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 22 мая. Также подразделения "Центра" и других группировок в зоне спецоперации нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских войск составили до 1370 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, 26 боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии, 10 складов боеприпасов и материальных средств, шести станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 317 беспилотников самолетного типа. Кроме того, в ходе отражения массированного налета беспилотников противника с вечера 20 мая по утро 22 мая вне зоны СВО были сбиты 485 беспилотников самолетного типа. Больше всего аппаратов были нейтрализованы над Орловской областью (135 БПЛА). 121 беспилотник сбили над Курской областью, 59 над Брянской. Над Московской областью были ликвидированы 63 аппарата. Уничтожили две пусковые установки PatriotТакже Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по позиции зенитно-ракетного-комплекса Patriot у Орджоникидзе в Днепропетровской области. Ударом из комплекса "Искандер-М" были уничтожены две пусковые установки, радиолокационная станция и кабина боевого управления. Внутренний процессОтветственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков заявил на итоговой пресс-конференции ПМЮФ, что после завершения спецоперации на Украине необходимо будет собрать трибунал, который даст правовую оценку преступлениям неонацистов. По его словам, юридическая процедура роспуска Советского Союза была нарушена, поэтому СССР всё ещё "где-то существует", а поэтому украинский кризис с точки зрения права является внутренним процессом Союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме. По его словам, это достаточно трудоёмкий вопрос, ведётся работа по обмену конкретными именами. Где будут переговорыНовый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам Пескова, никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было. Газета Bild со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ заявила, что одна из важнейших внешнеполитических целей канцлера Германии Фридриха Мерца - не дать президенту США Дональду Трампу выйти из переговорного процесса по Украине. Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины, однако все еще не согласовали итоговое заявление и работают над некоторыми пунктами, "которые нудно разрешить", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу минфина ФРГ Ларса Клингбайля. ЭкоцидВласти и жители села Мархалевка в Киевской области на Украине выступают против плана властей построить там большое военное кладбище, называя такую инициативу "экоцидом", сообщила газета Pais со ссылкой на члена муниципального совета Катерину Прятникову. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по аэродрому в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16, был нанесён удар. Также, по его словам, в результате ударов в Сумской области были уничтожены два подразделения ВСУ, которые направлялись в качестве усиления в Курскую область.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018503800.html

https://ria.ru/20250522/zelenskiy-2018451986.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

курская область

полтавская область

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Наталья Макарова

сумская область, курская область, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины, антон кобяков, полтавская область, f-16