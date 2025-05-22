https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018463810.html

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 22.05.2025

Минобороны оценило потери ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:31:00+03:00

2025-05-22T14:31:00+03:00

2025-05-22T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки свыше 215 военнослужащих, танк и восемь боевых бронемашин, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)