https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018463810.html
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 22.05.2025
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:31:00+03:00
2025-05-22T14:31:00+03:00
2025-05-22T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки свыше 215 военнослужащих, танк и восемь боевых бронемашин, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
МО: ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военных, танк, 8 бронемашин в зоне "Востока"