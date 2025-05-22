https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018395322.html

Над Калужской областью за ночь уничтожили девять беспилотников

Над Калужской областью за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025

Над Калужской областью за ночь уничтожили девять беспилотников

Силами ПВО ночью уничтожены девять беспилотников на территории Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:24:00+03:00

2025-05-22T07:24:00+03:00

2025-05-22T07:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

безопасность

владислав шапша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силами ПВО ночью уничтожены девять беспилотников на территории Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Силами ПВО с 00.00 до 05.00 мск 22 мая на территории региона были уничтожены девять БПЛА. Они были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов", - написал губернатор.Он добавил, что на местах работают оперативные группы.По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

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Дарья Буймова

калужская область, безопасность, владислав шапша