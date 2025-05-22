https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018395322.html
Над Калужской областью за ночь уничтожили девять беспилотников
Над Калужской областью за ночь уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
Над Калужской областью за ночь уничтожили девять беспилотников
Силами ПВО ночью уничтожены девять беспилотников на территории Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:24:00+03:00
2025-05-22T07:24:00+03:00
2025-05-22T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
владислав шапша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силами ПВО ночью уничтожены девять беспилотников на территории Калужской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Силами ПВО с 00.00 до 05.00 мск 22 мая на территории региона были уничтожены девять БПЛА. Они были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов", - написал губернатор.Он добавил, что на местах работают оперативные группы.По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, безопасность, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность, Владислав Шапша
Над Калужской областью за ночь уничтожили девять беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников ВСУ над Калужской областью