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При атаке дрона в Курской области пострадали два человека - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/sotrudnik-2018475194.html
При атаке дрона в Курской области пострадали два человека
При атаке дрона в Курской области пострадали два человека - РИА Новости, 22.05.2025
При атаке дрона в Курской области пострадали два человека
Двое сотрудников магазина ранены в результате атаки украинского дрона по курскому Кореневскому району, с множественными ранениями и травмами они находятся в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:22:00+03:00
2025-05-22T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
рыльск
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КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Двое сотрудников магазина ранены в результате атаки украинского дрона по курскому Кореневскому району, с множественными ранениями и травмами они находятся в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Украинские преступники продолжают свои подлые удары. Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что у второй пострадавшей - 31-летней женщины - множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге. "Оба сейчас находятся в Рыльской ЦРБ под присмотром медиков, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Курскую областную больницу. В результате удара дрона также повреждена кровля, крыльцо, потолок, фасад магазина", - добавил он.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, рыльск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Рыльск
При атаке дрона в Курской области пострадали два человека

В Курской области два сотрудника магазина пострадали при атаке украинского дрона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Двое сотрудников магазина ранены в результате атаки украинского дрона по курскому Кореневскому району, с множественными ранениями и травмами они находятся в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Украинские преступники продолжают свои подлые удары. Сегодня в селе Пушкарное Кореневского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара пострадали два сотрудника. У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что у второй пострадавшей - 31-летней женщины - множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге.
"Оба сейчас находятся в Рыльской ЦРБ под присмотром медиков, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Курскую областную больницу. В результате удара дрона также повреждена кровля, крыльцо, потолок, фасад магазина", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнРыльск
 
 
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