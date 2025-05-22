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Торгпред Шереметкер дал интервью для "Базы знаний экспортера" - РИА Новости, 22.05.2025
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16:40 22.05.2025
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Торгпред Шереметкер дал интервью для "Базы знаний экспортера"
Торгпред Шереметкер дал интервью для "Базы знаний экспортера" - РИА Новости, 22.05.2025
Торгпред Шереметкер дал интервью для "Базы знаний экспортера"
Россия впервые заняла восьмое место в списке торгово-экономических партнеров Бразилии в 2024 году, об особенностях и перспективах российско-бразильского... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:40:00+03:00
2025-05-22T16:40:00+03:00
бразилия
россия
экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия впервые заняла восьмое место в списке торгово-экономических партнеров Бразилии в 2024 году, об особенностях и перспективах российско-бразильского сотрудничества рассказал торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер в интервью "Базе знаний экспортера" в рамках совместного проекта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторга России "Интервью с торгпредом", сообщает центр."Посмотреть интервью можно бесплатно на сайте РЭЦ. Из интервью бизнес получит обзор специфики бразильского рынка, перспективных направлений сотрудничества, особенностей сертификации и продвижения продукции на экспорт в Бразилию, информацию о тонкостях деловой коммуникации и мерах государственной поддержки бизнеса", - говорится в сообщении."По данным бразильской статистики, в 2024 году Россия и Бразилия достигли рекордного показателя товарооборота в 12,4 миллиарда долларов, из них 11 миллиардов составил экспорт российских товаров. Мы видим огромный потенциал для его развития и расширения. Бразильский рынок высококонкурентный, поэтому компаниям важно серьезно оценивать риски при выходе на него", - сказал Шереметкер.В частности, по словам торгпреда, в Бразилии востребованы российская химическая продукция, лекарственные средства и ветеринарные препараты, сельскохозяйственная техника, беспилотная морская техника, решения для мониторинга акваторий и нефтегазодобывающих объектов на шельфе, а также информационные технологии.Кроме того, существуют и другие свободные ниши, которые могут занять российские компании. Например, в Бразилии нет единого агрегатора предложений по аренде зданий, помещений и квартир. Здесь также будут востребованы решения и технологии российских банков, которые могут быть полезными для бразильского банковского сектора в части развития новых сервисов. Успеха могут добиться также компании, предоставляющие услуги по улучшению городской мобильности - от аренды самокатов до доставки товаров. Другая область, в которой, по словам торгпреда, возможно взаимовыгодное сотрудничество - креативные индустрии.
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бразилия, россия, экономика
Бразилия, Россия, Экономика
Торгпред Шереметкер дал интервью для "Базы знаний экспортера"

Торгпред РФ в Бразилии Шереметкер дал интервью для "Базы знаний экспортера" РЭЦ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия впервые заняла восьмое место в списке торгово-экономических партнеров Бразилии в 2024 году, об особенностях и перспективах российско-бразильского сотрудничества рассказал торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер в интервью "Базе знаний экспортера" в рамках совместного проекта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторга России "Интервью с торгпредом", сообщает центр.
"Посмотреть интервью можно бесплатно на сайте РЭЦ. Из интервью бизнес получит обзор специфики бразильского рынка, перспективных направлений сотрудничества, особенностей сертификации и продвижения продукции на экспорт в Бразилию, информацию о тонкостях деловой коммуникации и мерах государственной поддержки бизнеса", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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"По данным бразильской статистики, в 2024 году Россия и Бразилия достигли рекордного показателя товарооборота в 12,4 миллиарда долларов, из них 11 миллиардов составил экспорт российских товаров. Мы видим огромный потенциал для его развития и расширения. Бразильский рынок высококонкурентный, поэтому компаниям важно серьезно оценивать риски при выходе на него", - сказал Шереметкер.
В частности, по словам торгпреда, в Бразилии востребованы российская химическая продукция, лекарственные средства и ветеринарные препараты, сельскохозяйственная техника, беспилотная морская техника, решения для мониторинга акваторий и нефтегазодобывающих объектов на шельфе, а также информационные технологии.
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Кроме того, существуют и другие свободные ниши, которые могут занять российские компании. Например, в Бразилии нет единого агрегатора предложений по аренде зданий, помещений и квартир. Здесь также будут востребованы решения и технологии российских банков, которые могут быть полезными для бразильского банковского сектора в части развития новых сервисов. Успеха могут добиться также компании, предоставляющие услуги по улучшению городской мобильности - от аренды самокатов до доставки товаров. Другая область, в которой, по словам торгпреда, возможно взаимовыгодное сотрудничество - креативные индустрии.
 
БразилияРоссияЭкономика
 
 
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