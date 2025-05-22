https://ria.ru/20250522/sobyanin-2018418404.html

ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 22.05.2025

ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:45:00+03:00

2025-05-22T10:45:00+03:00

2025-05-22T10:47:00+03:00

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено три БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин.

https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, безопасность