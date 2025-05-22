В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок
Гладков: в Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и 7-летняя девочка
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Белгородской области. 22 мая 2025
Последствия удара со стороны ВСУ в Белгородской области. 22 мая 2025
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Две женщины и 7-летняя девочка ранены в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и 7-летняя девочка. Женщин с баротравмами бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, девочку с контузией — в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В доме повреждена кровля, также осколками посечён припаркованный рядом легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе в посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника повреждены два домовладения. В хуторе Ржавец от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В поле в районе посёлка Шамино дроном атакована спецтехника сельхозпредприятия. В Белгородском районе село Бессоновка атаковано тремя дронами. В селе Ясные Зори вследствие атаки беспилотника повреждена кровля частного дома. Частный дом в посёлке Октябрьский подвергся атаке дрона.
"В Борисовском районе в селе Берёзовка от удара дрона в частном домовладении выбиты окна, пробита кровля и посечён забор. В районе посёлка Борисовка дрон атаковал легковой автомобиль", - уточнил губернатор.