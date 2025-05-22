Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 22.05.2025 (обновлено: 11:16 23.05.2025)
https://ria.ru/20250522/shebekino-2018546436.html
В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок
В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 23.05.2025
В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок
Две женщины и 7-летняя девочка ранены в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-22T21:12:00+03:00
2025-05-23T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018606793_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_a5ac5a9a12b469e5bc9d773acc88f251.jpg
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Две женщины и 7-летняя девочка ранены в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и 7-летняя девочка. Женщин с баротравмами бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, девочку с контузией — в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В доме повреждена кровля, также осколками посечён припаркованный рядом легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекинском округе в посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника повреждены два домовладения. В хуторе Ржавец от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В поле в районе посёлка Шамино дроном атакована спецтехника сельхозпредприятия. В Белгородском районе село Бессоновка атаковано тремя дронами. В селе Ясные Зори вследствие атаки беспилотника повреждена кровля частного дома. Частный дом в посёлке Октябрьский подвергся атаке дрона. "В Борисовском районе в селе Берёзовка от удара дрона в частном домовладении выбиты окна, пробита кровля и посечён забор. В районе посёлка Борисовка дрон атаковал легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
шебекино
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018606793_0:280:961:1001_1920x0_80_0_0_e0cea2f5aeb360ee040d195d703a9edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок

Гладков: в Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и 7-летняя девочка

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Белгородской области. 22 мая 2025
Последствия удара со стороны ВСУ в Белгородской области. 22 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Белгородской области. 22 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Две женщины и 7-летняя девочка ранены в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и 7-летняя девочка. Женщин с баротравмами бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, девочку с контузией — в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В доме повреждена кровля, также осколками посечён припаркованный рядом легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе в посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника повреждены два домовладения. В хуторе Ржавец от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В поле в районе посёлка Шамино дроном атакована спецтехника сельхозпредприятия. В Белгородском районе село Бессоновка атаковано тремя дронами. В селе Ясные Зори вследствие атаки беспилотника повреждена кровля частного дома. Частный дом в посёлке Октябрьский подвергся атаке дрона.
"В Борисовском районе в селе Берёзовка от удара дрона в частном домовладении выбиты окна, пробита кровля и посечён забор. В районе посёлка Борисовка дрон атаковал легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино
17 января, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала