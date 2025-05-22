https://ria.ru/20250522/shebekino-2018546436.html

В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок

В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок - РИА Новости, 23.05.2025

В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок

Две женщины и 7-летняя девочка ранены в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-22T21:12:00+03:00

2025-05-22T21:12:00+03:00

2025-05-23T11:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

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белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Две женщины и 7-летняя девочка ранены в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и 7-летняя девочка. Женщин с баротравмами бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, девочку с контузией — в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В доме повреждена кровля, также осколками посечён припаркованный рядом легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Шебекинском округе в посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника повреждены два домовладения. В хуторе Ржавец от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В поле в районе посёлка Шамино дроном атакована спецтехника сельхозпредприятия. В Белгородском районе село Бессоновка атаковано тремя дронами. В селе Ясные Зори вследствие атаки беспилотника повреждена кровля частного дома. Частный дом в посёлке Октябрьский подвергся атаке дрона. "В Борисовском районе в селе Берёзовка от удара дрона в частном домовладении выбиты окна, пробита кровля и посечён забор. В районе посёлка Борисовка дрон атаковал легковой автомобиль", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

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Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков