https://ria.ru/20250522/serikov-2018498692.html

Сериков: депутаты Липецкого областного Совета приняли важные соцрешения

Сериков: депутаты Липецкого областного Совета приняли важные соцрешения - РИА Новости, 22.05.2025

Сериков: депутаты Липецкого областного Совета приняли важные соцрешения

Депутаты Липецкого областного Совета под руководством Владимира Серикова приняли ряд важных социальных решений в четверг на внеочередной 49-ой сессии, сообщает... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:12:00+03:00

2025-05-22T17:12:00+03:00

2025-05-22T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета под руководством Владимира Серикова приняли ряд важных социальных решений в четверг на внеочередной 49-ой сессии, сообщает пресс-служба регпарламента. Парламентарии отправили допсредства на постройку и модернизацию учреждений здравоохранения за счет утвержденных изменений в закон "Об областном бюджете на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов". Так, более 1 миллиарда рублей выделят на хирургический корпус детской областной больницы. Еще 268 миллионов рублей предусмотрели на ремонт и постройку 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четырех амбулаторий врачей общей практики. Их начнут использовать уже в этом году. Также поступили средства из федерального бюджета на социальную поддержку героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы. С учетом вносимых поправок доходы областного бюджета на 2025 год составят 104 миллиарда 736 миллионов рублей, расходы — 133 миллиарда 802 миллиона рублей. Более того, парламентарии увеличили группу получателей господдержки. Теперь льготную газификацию могут получить бойцы специальной военной операции, выполняющие задачи на приграничных территориях и члены их семей. "Социальная газификация для наших бойцов – это та мера поддержки, которая зарекомендовала себя очень хорошо. Она была оценена военнослужащими и их семьями и оказалась востребована. В связи с чем было принято принципиальное решение расширить категорию ее получателей", — приводит пресс-служба слова Серикова. Ранее право на участие в программе уже получили участники СВО, члены их семей, инвалиды I группы и дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие льготные категории. Субсидиарная газификация не зависит от уровня доходов военнослужащего или его близких. Возмещение составляет 130 тысяч рублей. Действие законопроекта будет действовать на правоотношения, возникшие с 30 ноября 2024 года. Заявление на льготную газификацию можно подать в МФЦ. Помимо этого, на сессии рассмотрен закон "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей". Он устанавливает, что порядок постановки на учет и порядок предоставления таких участков будет регламентирован нормативными актами правительства Липецкой области. Более того, увеличена категория семей – получателей этой меры поддержки. Теперь претендовать на землю смогут многодетные семьи со старшими детьми до 23 лет, которые обучаются очно. Раннее возраст ребенка ограничивался 18 годами. Изменения вступают в силу с 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250522/blagoustroystvo-2018428545.html

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россия, липецкая область