https://ria.ru/20250522/samolet-2018547268.html

Два человека погибли после падения самолета в Калифорнии

Два человека погибли после падения самолета в Калифорнии - РИА Новости, 23.05.2025

Два человека погибли после падения самолета в Калифорнии

Два человека погибли и восемь пострадали в результате падения легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-22T21:27:00+03:00

2025-05-22T21:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Два человека погибли и восемь пострадали в результате падения легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния, заявили в четверг заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди."Всего у нас восемь пострадавших и двое погибших. Один из пострадавших был перевезен (в больницу - ред.)", - сообщил он журналистам на брифинге.По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла около 3.45 по местному времени. Ведомство также заявило, что вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте начнёт расследование причин катастрофы.

https://ria.ru/20250522/ssha-2018392582.html

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в мире, калифорния, сан-диего