https://ria.ru/20250522/samolet-2018527585.html

В Калифорнии упал легкомоторный самолет, есть погибшие

В Калифорнии упал легкомоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 22.05.2025

В Калифорнии упал легкомоторный самолет, есть погибшие

Несколько человек погибли при падении легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния, сообщил в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:49:00+03:00

2025-05-22T18:49:00+03:00

2025-05-22T18:49:00+03:00

в мире

сан-диего

калифорния

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018525074_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cd2801ae555904bb4eb29d28cc99609.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Несколько человек погибли при падении легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния, сообщил в четверг заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди. "Мы готовы подтвердить, что жертв больше одной, однако в настоящий момент мы устанавливаем точное число пассажиров, находившихся на борту воздушного судна", — заявил он на пресс-конференции, которую транслировали местные журналисты. Представитель экстренных служб добавил, что рухнувший в жилом секторе самолет был частным. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла около 3:45 по местному времени. Ведомство также заявило, что вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте начнёт расследование причин катастрофы.

https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html

сан-диего

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Падение легкомоторного самолета Cessna 550 в городе Сан-Диего Несколько человек погибли при падении легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американской Калифорнии, сообщили пожарные. 2025-05-22T18:49 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сан-диего, калифорния, сша