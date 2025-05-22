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В Калифорнии упал легкомоторный самолет, есть погибшие
В Калифорнии упал легкомоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 22.05.2025
В Калифорнии упал легкомоторный самолет, есть погибшие
Несколько человек погибли при падении легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния, сообщил в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:49:00+03:00
2025-05-22T18:49:00+03:00
2025-05-22T18:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Несколько человек погибли при падении легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния, сообщил в четверг заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди. "Мы готовы подтвердить, что жертв больше одной, однако в настоящий момент мы устанавливаем точное число пассажиров, находившихся на борту воздушного судна", — заявил он на пресс-конференции, которую транслировали местные журналисты. Представитель экстренных служб добавил, что рухнувший в жилом секторе самолет был частным. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла около 3:45 по местному времени. Ведомство также заявило, что вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте начнёт расследование причин катастрофы.
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Падение легкомоторного самолета Cessna 550 в городе Сан-Диего
Несколько человек погибли при падении легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американской Калифорнии, сообщили пожарные.
2025-05-22T18:49
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РИА Новости
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в мире, сан-диего, калифорния, сша
В мире, Сан-Диего, Калифорния, США
В Калифорнии упал легкомоторный самолет, есть погибшие
При падении самолета Cessna 550 у аэропорта Сан-Диего погибли несколько человек