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Более 8,6 тыс тонн рыбы продали в Подмосковье за четыре месяца - РИА Новости, 22.05.2025
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Новости Подмосковья
 
19:30 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ryba-2018533707.html
Более 8,6 тыс тонн рыбы продали в Подмосковье за четыре месяца
Более 8,6 тыс тонн рыбы продали в Подмосковье за четыре месяца - РИА Новости, 22.05.2025
Более 8,6 тыс тонн рыбы продали в Подмосковье за четыре месяца
Свыше 8,6 тысячи тонн рыбы продали в Московской области за четыре месяца, это равняется приблизительно 72 тоннам в день, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:30:00+03:00
2025-05-22T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 8,6 тысячи тонн рыбы продали в Московской области за четыре месяца, это равняется приблизительно 72 тоннам в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В пресс-службе добавили, что за четыре месяца продано свыше 2,1 тысячи тонн рыбных консервов и 2,3 тысячи тонн сельди. Подмосковные фермы производят рыбу разных видов. За последний квартал хозяйства выпустили свыше 3,7 тысячи тонн свежей, охлажденной и мороженой продукции. По данным пресс-службы, на рынках и ярмарках Подмосковья качество рыбы контролируют специалисты Госветслужбы. Она подведомствена министерству сельского хозяйства и продовольствия региона. С начала года взято свыше 4,3 тысячи проб, проведено более 5,7 тысячи исследований на органолептические показатели и определение паразитарной частоты, отметили в региональном министерстве.
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018494594.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 8,6 тыс тонн рыбы продали в Подмосковье за четыре месяца

В Подмосковье купили более 8,6 тыс тонн рыбы за четыре месяца

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРыба в магазине
Рыба в магазине - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Рыба в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 8,6 тысячи тонн рыбы продали в Московской области за четыре месяца, это равняется приблизительно 72 тоннам в день, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В пресс-службе добавили, что за четыре месяца продано свыше 2,1 тысячи тонн рыбных консервов и 2,3 тысячи тонн сельди.
Подмосковные фермы производят рыбу разных видов. За последний квартал хозяйства выпустили свыше 3,7 тысячи тонн свежей, охлажденной и мороженой продукции.
По данным пресс-службы, на рынках и ярмарках Подмосковья качество рыбы контролируют специалисты Госветслужбы. Она подведомствена министерству сельского хозяйства и продовольствия региона.
С начала года взято свыше 4,3 тысячи проб, проведено более 5,7 тысячи исследований на органолептические показатели и определение паразитарной частоты, отметили в региональном министерстве.
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