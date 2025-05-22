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Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году - РИА Новости, 22.05.2025
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году
Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:19:00+03:00
2025-05-22T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За первый квартал Россию уже посетило порядка девятисот тысяч иностранцев. Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что в России динамично развивается и внутренний туризм, ежегодно растет число поездок по стране. Так, по итогам прошлого года их было более 90 миллионов, прирост составил почти 8%. Вице-премьер напомнил, что цель к 2030 году - достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок.
https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, В мире
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году
Чернышенко: около 900 тысяч туристов посетили Россию в I квартале 2025 года