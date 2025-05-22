Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018520078.html
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году - РИА Новости, 22.05.2025
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году
Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:19:00+03:00
2025-05-22T18:19:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765800199_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_3da7f0a6cb521ccb5a5eaf20cd5bf89f.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За первый квартал Россию уже посетило порядка девятисот тысяч иностранцев. Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что в России динамично развивается и внутренний туризм, ежегодно растет число поездок по стране. Так, по итогам прошлого года их было более 90 миллионов, прирост составил почти 8%. Вице-премьер напомнил, что цель к 2030 году - достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок.
https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765800199_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_00958a2d0883f22f3ff3110b00911862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, В мире
Чернышенко рассказал о количестве иностранных туристов в России в 2025 году

Чернышенко: около 900 тысяч туристов посетили Россию в I квартале 2025 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За первый квартал Россию уже посетило порядка девятисот тысяч иностранцев. Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он добавил, что в России динамично развивается и внутренний туризм, ежегодно растет число поездок по стране. Так, по итогам прошлого года их было более 90 миллионов, прирост составил почти 8%. Вице-премьер напомнил, что цель к 2030 году - достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок.
Люди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России
8 января, 10:20
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала