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В России зафиксировали 2,5 тысячи лесных пожаров с начала года
В России зафиксировали 2,5 тысячи лесных пожаров с начала года - РИА Новости, 22.05.2025
В России зафиксировали 2,5 тысячи лесных пожаров с начала года
С начала года в России зафиксировано 2,5 тысячи очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:04:00+03:00
2025-05-22T18:04:00+03:00
2025-05-22T18:04:00+03:00
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С начала года в России зафиксировано 2,5 тысячи очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "С начала года на территории Российской Федерации возникло почти 2,5 тысячи очагов лесных пожаров. Площадь пожаров составляет около 2 миллионов гектаров, что в 2,5 раза выше значений за аналогичный период 2024 года", - сказал Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.
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россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В России зафиксировали 2,5 тысячи лесных пожаров с начала года
Куренков: в РФ с начала года произошло 2,5 тыс лесных пожаров площадью 2 млн га