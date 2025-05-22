https://ria.ru/20250522/rossija-2018515006.html

В России зафиксировали 2,5 тысячи лесных пожаров с начала года

В России зафиксировали 2,5 тысячи лесных пожаров с начала года - РИА Новости, 22.05.2025

В России зафиксировали 2,5 тысячи лесных пожаров с начала года

С начала года в России зафиксировано 2,5 тысячи очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:04:00+03:00

2025-05-22T18:04:00+03:00

2025-05-22T18:04:00+03:00

россия

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С начала года в России зафиксировано 2,5 тысячи очагов лесных пожаров общей площадью около 2 миллионов гектаров, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "С начала года на территории Российской Федерации возникло почти 2,5 тысячи очагов лесных пожаров. Площадь пожаров составляет около 2 миллионов гектаров, что в 2,5 раза выше значений за аналогичный период 2024 года", - сказал Куренков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии