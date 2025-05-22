https://ria.ru/20250522/rosaviatsija-2018453867.html

Росавиация сообщила о ситуации в московских аэропортах

Росавиация сообщила о ситуации в московских аэропортах - РИА Новости, 22.05.2025

Росавиация сообщила о ситуации в московских аэропортах

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" принимают и отправляют воздушные суда, скоплений пассажиров в терминалах нет, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:38:00+03:00

2025-05-22T13:38:00+03:00

2025-05-22T13:38:00+03:00

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895888181_0:249:2872:1864_1920x0_80_0_0_9802b963953f2be9a3f69eaa32591ea4.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" принимают и отправляют воздушные суда, скоплений пассажиров в терминалах нет, сообщила Росавиация. "Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, принимают и отправляют воздушные суда. Скоплений пассажиров в терминалах нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/samara-2018452747.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)