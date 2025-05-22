https://ria.ru/20250522/rosaviatsija-2018453867.html
Росавиация сообщила о ситуации в московских аэропортах
Росавиация сообщила о ситуации в московских аэропортах - РИА Новости, 22.05.2025
Росавиация сообщила о ситуации в московских аэропортах
Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" принимают и отправляют воздушные суда, скоплений пассажиров в терминалах нет, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:38:00+03:00
2025-05-22T13:38:00+03:00
2025-05-22T13:38:00+03:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" принимают и отправляют воздушные суда, скоплений пассажиров в терминалах нет, сообщила Росавиация. "Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, принимают и отправляют воздушные суда. Скоплений пассажиров в терминалах нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/samara-2018452747.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация сообщила о ситуации в московских аэропортах
Росавиация: Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют самолеты