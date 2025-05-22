Рейтинг@Mail.ru
Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 22.05.2025 (обновлено: 17:41 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rodina-mat-2018505268.html
Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане
Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане - РИА Новости, 22.05.2025
Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане
Музей "Сталинградская битва" в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:35:00+03:00
2025-05-22T17:41:00+03:00
волгоград
родина-мать зовёт!
происшествия
музей "сталинградская битва"
николай чесноков
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999141556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee6afc86ecb5e20838259acf93dc1c67.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Музей "Сталинградская битва" в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри монумента "Родина-мать зовет!".Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.По данным музея, экскурсия по Мамаеву кургану была организована для делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования".&quot;После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры &quot;Родин-мать зовет!&quot; во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия… Музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Николаевича Чеснокова&quot;, - говорится в сообщении музея.Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам.На 69-м году жизни умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщала ранее академия, не уточняя причины смерти.
https://ria.ru/20250522/rodina-mat-2018471540.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999141556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e5ad970843b45f7399227610dc272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, родина-мать зовёт!, происшествия, музей "сталинградская битва", николай чесноков, следственный комитет россии (ск рф)
Волгоград, Родина-мать зовёт!, Происшествия, Музей "Сталинградская битва", Николай Чесноков, Следственный комитет России (СК РФ)
Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане

Музей "Сталинградская битва" подтвердил гибель ректора вуза внутри монумента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Музей "Сталинградская битва" в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри монумента "Родина-мать зовет!".
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.
По данным музея, экскурсия по Мамаеву кургану была организована для делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования".
«

"После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры "Родин-мать зовет!" во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия… Музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Николаевича Чеснокова", - говорится в сообщении музея.

Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам.
На 69-м году жизни умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщала ранее академия, не уточняя причины смерти.
Монумент Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане
15:02
 
ВолгоградРодина-мать зовёт!ПроисшествияМузей "Сталинградская битва"Николай ЧесноковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала