https://ria.ru/20250522/rodina-mat-2018505268.html

Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане

Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане - РИА Новости, 22.05.2025

Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане

Музей "Сталинградская битва" в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:35:00+03:00

2025-05-22T17:35:00+03:00

2025-05-22T17:41:00+03:00

волгоград

родина-мать зовёт!

происшествия

музей "сталинградская битва"

николай чесноков

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Музей "Сталинградская битва" в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри монумента "Родина-мать зовет!".Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.По данным музея, экскурсия по Мамаеву кургану была организована для делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования"."После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры "Родин-мать зовет!" во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия… Музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Николаевича Чеснокова", - говорится в сообщении музея.Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам.На 69-м году жизни умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщала ранее академия, не уточняя причины смерти.

https://ria.ru/20250522/rodina-mat-2018471540.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волгоград, родина-мать зовёт!, происшествия, музей "сталинградская битва", николай чесноков, следственный комитет россии (ск рф)