Музей "Сталинградская битва" подтвердил смерть ректора на Мамаевом кургане
Музей "Сталинградская битва" подтвердил гибель ректора вуза внутри монумента
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Музей "Сталинградская битва" в своем Telegram-канале подтвердил смерть ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова внутри монумента "Родина-мать зовет!".
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.
По данным музея, экскурсия по Мамаеву кургану была организована для делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования".
«
"После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры "Родин-мать зовет!" во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия… Музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Николаевича Чеснокова", - говорится в сообщении музея.
Отмечается, что смерть наступила по естественным причинам.
На 69-м году жизни умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщала ранее академия, не уточняя причины смерти.