https://ria.ru/20250522/rodina-mat-2018471540.html

В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане

В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане - РИА Новости, 22.05.2025

В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане

Член Волгоградского регионального штаба Народного фронта Эдгар Петросян заявил РИА Новости, что экскурсии внутрь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:02:00+03:00

2025-05-22T15:02:00+03:00

2025-05-22T15:02:00+03:00

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Член Волгоградского регионального штаба Народного фронта Эдгар Петросян заявил РИА Новости, что экскурсии внутрь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане проводятся не для всех и без соблюдения техники безопасности, и сегодня такой "аттракцион для избранных" привел к трагедии. Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. "На мой взгляд, ничего противозаконного в самом факте экскурсии нет, но при этом если есть подобная услуга, то она должна быть доступна для всех, а не только для избранных персон без соблюдения соответственных требований безопасности. Сейчас же это аттракцион для избранных, который сегодня привел к трагедии", - сказал Петросян. Он отметил, что в виновности или невиновности должностных лиц, которые запустили человека на монумент, должны разобраться правоохранительные органы. "Родина-мать" внутри полая, состоит из комнат-ячеек от пят до головы, они пронумерованы. До самого верха можно добраться по ступеням. Жёсткость каркаса поддерживают 117 металлических тросов. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что подъем по ступенькам до самого верха занимает всего несколько минут, но чтобы выйти на площадку в голове монумента, нужно подняться по небольшой вертикальной лестнице и постараться не стукнуться головой о бетонные элементы скульптуры. Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.

https://ria.ru/20250522/trup-2018454535.html

https://ria.ru/20250521/tsirk-2018221784.html

волгоград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волгоград, следственный комитет россии (ск рф)