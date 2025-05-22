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В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане - РИА Новости, 22.05.2025
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15:02 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rodina-mat-2018471540.html
В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане
В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане - РИА Новости, 22.05.2025
В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане
Член Волгоградского регионального штаба Народного фронта Эдгар Петросян заявил РИА Новости, что экскурсии внутрь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:02:00+03:00
2025-05-22T15:02:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Член Волгоградского регионального штаба Народного фронта Эдгар Петросян заявил РИА Новости, что экскурсии внутрь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане проводятся не для всех и без соблюдения техники безопасности, и сегодня такой "аттракцион для избранных" привел к трагедии. Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. "На мой взгляд, ничего противозаконного в самом факте экскурсии нет, но при этом если есть подобная услуга, то она должна быть доступна для всех, а не только для избранных персон без соблюдения соответственных требований безопасности. Сейчас же это аттракцион для избранных, который сегодня привел к трагедии", - сказал Петросян. Он отметил, что в виновности или невиновности должностных лиц, которые запустили человека на монумент, должны разобраться правоохранительные органы. "Родина-мать" внутри полая, состоит из комнат-ячеек от пят до головы, они пронумерованы. До самого верха можно добраться по ступеням. Жёсткость каркаса поддерживают 117 металлических тросов. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что подъем по ступенькам до самого верха занимает всего несколько минут, но чтобы выйти на площадку в голове монумента, нужно подняться по небольшой вертикальной лестнице и постараться не стукнуться головой о бетонные элементы скульптуры. Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
https://ria.ru/20250522/trup-2018454535.html
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волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
В ОНФ прокомментировали трагедию на Мамаевом кургане

Петросян назвал экскурсии в монументе "Родина-мать" аттракционом для избранных

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-Мать" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Монумент "Родина-Мать" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Член Волгоградского регионального штаба Народного фронта Эдгар Петросян заявил РИА Новости, что экскурсии внутрь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане проводятся не для всех и без соблюдения техники безопасности, и сегодня такой "аттракцион для избранных" привел к трагедии.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.
Монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Внутри "Родины-матери" нашли тело мужчины
13:42
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"На мой взгляд, ничего противозаконного в самом факте экскурсии нет, но при этом если есть подобная услуга, то она должна быть доступна для всех, а не только для избранных персон без соблюдения соответственных требований безопасности. Сейчас же это аттракцион для избранных, который сегодня привел к трагедии", - сказал Петросян.
Он отметил, что в виновности или невиновности должностных лиц, которые запустили человека на монумент, должны разобраться правоохранительные органы.
"Родина-мать" внутри полая, состоит из комнат-ячеек от пят до головы, они пронумерованы. До самого верха можно добраться по ступеням. Жёсткость каркаса поддерживают 117 металлических тросов. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что подъем по ступенькам до самого верха занимает всего несколько минут, но чтобы выйти на площадку в голове монумента, нужно подняться по небольшой вертикальной лестнице и постараться не стукнуться головой о бетонные элементы скульптуры.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" - уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура господствует не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
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