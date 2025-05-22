https://ria.ru/20250522/radiostantsiya-2018386072.html

"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения

"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения - РИА Новости, 22.05.2025

"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения

Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:56:00+03:00

2025-05-22T05:56:00+03:00

2025-05-22T05:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Ростех завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи", - говорится в сообщении. Ранее радиостанции шестого поколения, разработанные концерном "Созвездие" (входит в "Росэл"), устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация предназначена для установки в объекты бронетанкового вооружения и другую военную технику.

https://ria.ru/20250520/kater-2017993092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, ростех