https://ria.ru/20250522/radiostantsiya-2018386072.html
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения - РИА Новости, 22.05.2025
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения
Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:56:00+03:00
2025-05-22T05:56:00+03:00
2025-05-22T05:56:00+03:00
безопасность
технологии
ростех
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Ростех завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи", - говорится в сообщении. Ранее радиостанции шестого поколения, разработанные концерном "Созвездие" (входит в "Росэл"), устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация предназначена для установки в объекты бронетанкового вооружения и другую военную технику.
https://ria.ru/20250520/kater-2017993092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, ростех
Безопасность, Технологии, Ростех
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения
Росэл завершил испытания новой помехозащищенной радиостанции шестого поколения