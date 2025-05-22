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"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения - РИА Новости, 22.05.2025
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05:56 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/radiostantsiya-2018386072.html
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения - РИА Новости, 22.05.2025
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения
Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:56:00+03:00
2025-05-22T05:56:00+03:00
безопасность
технологии
ростех
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Ростех завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи", - говорится в сообщении. Ранее радиостанции шестого поколения, разработанные концерном "Созвездие" (входит в "Росэл"), устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация предназначена для установки в объекты бронетанкового вооружения и другую военную технику.
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безопасность, технологии, ростех
Безопасность, Технологии, Ростех
"Росэл" завершил испытания новой радиостанции шестого поколения

Росэл завершил испытания новой помехозащищенной радиостанции шестого поколения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэл" завершил испытания новой модификации помехозащищённой радиостанции шестого поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Ростех завершил испытания новой радиостанции шестого поколения. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" завершает подготовку к серийному производству новой модификации помехозащищенных радиостанций шестого поколения связи", - говорится в сообщении.
Ранее радиостанции шестого поколения, разработанные концерном "Созвездие" (входит в "Росэл"), устанавливались в командно-штабных машинах на базе шасси повышенной проходимости. Новая модификация предназначена для установки в объекты бронетанкового вооружения и другую военную технику.
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