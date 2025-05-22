https://ria.ru/20250522/pvo-2018392189.html

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области - РИА Новости, 22.05.2025

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области

Три беспилотника уничтожены в Гагаринском округе Смоленской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:52:00+03:00

2025-05-22T06:52:00+03:00

2025-05-22T06:55:00+03:00

безопасность

смоленская область

специальная военная операция на украине

василий анохин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены в Гагаринском округе Смоленской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин."Сегодня ночью наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. В Гагаринском округе силами ПВО министерства обороны уничтожено 3 летательных аппарата. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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Дарья Буймова

безопасность, смоленская область, василий анохин