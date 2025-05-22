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Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области - РИА Новости, 22.05.2025
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области
Три беспилотника уничтожены в Гагаринском округе Смоленской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:52:00+03:00
2025-05-22T06:52:00+03:00
2025-05-22T06:55:00+03:00
безопасность
смоленская область
специальная военная операция на украине
василий анохин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Три беспилотника уничтожены в Гагаринском округе Смоленской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин."Сегодня ночью наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. В Гагаринском округе силами ПВО министерства обороны уничтожено 3 летательных аппарата. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, василий анохин
Безопасность, Смоленская область, Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Смоленской области
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Гагаринском округе Смоленской области