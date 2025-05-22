https://ria.ru/20250522/putin-2018521638.html
Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами
Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами - РИА Новости, 22.05.2025
Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами
Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ ситуацию с лесными пожарами в регионах. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:26:00+03:00
2025-05-22T18:26:00+03:00
2025-05-22T18:26:00+03:00
политика
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ ситуацию с лесными пожарами в регионах. "Давайте перейдем к повестке сегодняшнего нашего совещания. И первым прошу взять слово (главу МЧС - ред.) Куренкова Александра Вячеславовича с ситуацией по лесным пожарам", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином в четверг.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Политика, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами
Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами в регионах