https://ria.ru/20250522/putin-2018521638.html

Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами

Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами - РИА Новости, 22.05.2025

Путин обсудил с членами правительства ситуацию с лесными пожарами

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ ситуацию с лесными пожарами в регионах. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:26:00+03:00

2025-05-22T18:26:00+03:00

2025-05-22T18:26:00+03:00

политика

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами правительства РФ ситуацию с лесными пожарами в регионах. "Давайте перейдем к повестке сегодняшнего нашего совещания. И первым прошу взять слово (главу МЧС - ред.) Куренкова Александра Вячеславовича с ситуацией по лесным пожарам", - сказал Путин в ходе совещания с кабмином в четверг.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии