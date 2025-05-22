https://ria.ru/20250522/putin-2018513894.html

Путин анонсировал совещание по программе восстановления приграничья

Путин анонсировал совещание по программе восстановления приграничья - РИА Новости, 22.05.2025

Путин анонсировал совещание по программе восстановления приграничья

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение отдельного специального совещания по подготовке программы восстановления пострадавших районов... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:01:00+03:00

2025-05-22T18:01:00+03:00

2025-05-22T18:01:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал проведение отдельного специального совещания по подготовке программы восстановления пострадавших районов приграничья. "В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании. Вопросов у людей там много, на встрече с главами муниципалитетов мы всё это подробно обсуждали, сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу, чтобы эти детали были учтены в программе восстановления", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.

https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин