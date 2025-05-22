https://ria.ru/20250522/putin-2018513894.html
Путин анонсировал совещание по программе восстановления приграничья
Путин анонсировал совещание по программе восстановления приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
Путин анонсировал совещание по программе восстановления приграничья
Президент России Владимир Путин анонсировал проведение отдельного специального совещания по подготовке программы восстановления пострадавших районов... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:01:00+03:00
2025-05-22T18:01:00+03:00
2025-05-22T18:01:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал проведение отдельного специального совещания по подготовке программы восстановления пострадавших районов приграничья. "В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании. Вопросов у людей там много, на встрече с главами муниципалитетов мы всё это подробно обсуждали, сейчас не буду вдаваться в детали, но прошу, чтобы эти детали были учтены в программе восстановления", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html
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россия, владимир путин
Путин анонсировал совещание по программе восстановления приграничья
Путин анонсировал совещание по подготовке программы восстановления приграничья