https://ria.ru/20250522/putin-2018509022.html

Путин назвал методы, используемые ВСУ и наемниками, террористическими

Путин назвал методы, используемые ВСУ и наемниками, террористическими - РИА Новости, 22.05.2025

Путин назвал методы, используемые ВСУ и наемниками, террористическими

Президент РФ Владимир Путин назвал террористическими методы, используемые украинскими формированиями и иностранными наемниками. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:44:00+03:00

2025-05-22T17:44:00+03:00

2025-05-22T18:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

курская область

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал террористическими методы, используемые украинскими формированиями и иностранными наемниками."В ходе прямого разговора (с жителями Курской области - ред.) мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей посёлков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий, и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наёмники", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250522/vsu-2018515811.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область