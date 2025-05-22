https://ria.ru/20250522/putin-2018509022.html
Путин назвал методы, используемые ВСУ и наемниками, террористическими
Путин назвал методы, используемые ВСУ и наемниками, террористическими - РИА Новости, 22.05.2025
Путин назвал методы, используемые ВСУ и наемниками, террористическими
Президент РФ Владимир Путин назвал террористическими методы, используемые украинскими формированиями и иностранными наемниками. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:44:00+03:00
2025-05-22T17:44:00+03:00
2025-05-22T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
курская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал террористическими методы, используемые украинскими формированиями и иностранными наемниками."В ходе прямого разговора (с жителями Курской области - ред.) мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей посёлков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий, и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наёмники", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250522/vsu-2018515811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область
Путин назвал методы, используемые ВСУ и наемниками, террористическими
Путин назвал используемые ВСУ и иностранными наемниками методы террористическими