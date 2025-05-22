https://ria.ru/20250522/proverka-2018476694.html

Роспотребнадзор проверил детские смеси Nutrilak и не выявил нарушений

Роспотребнадзор проверил детские смеси Nutrilak и не выявил нарушений - РИА Новости, 22.05.2025

Роспотребнадзор проверил детские смеси Nutrilak и не выявил нарушений

По результатам комплексной проверки Роспотребнадзор не обнаружил отклонений от требований техрегламентов в детских смесях Nutrilak, продукция соответствует... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:40:00+03:00

2025-05-22T14:40:00+03:00

2025-05-22T15:25:00+03:00

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. По результатам комплексной проверки Роспотребнадзор не обнаружил отклонений от требований техрегламентов в детских смесях Nutrilak, продукция соответствует нормам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Инфаприм".Роспотребнадзор завершил проверку продукции компании "Инфаприм" (бренд Nutrilak) и подтвердил её полное соответствие всем установленным нормам."По данным испытаний, проведенных в лабораториях Роспотребнадзора и в аккредитованных ведомством независимых исследовательских организациях, содержание дрожжей и альфа-линоленовой кислоты в детских смесях соответствует установленным нормативам. Отклонений от требований технических регламентов не обнаружено", - отметила руководитель отдела контроля качества компании Ольга Румянцева, слова которой приводит пресс-служба."В заключении надзорного органа отмечается, что производственный комплекс "Инфаприм" соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Также профилактическая проверка завода, завершившаяся 21 апреля 2025 года, не выявила нарушений в процессе изготовления продукции. Безопасность смесей также подтверждена результатами независимой экспертизы", - добавила она.Как пояснили в компании, на производстве "Инфаприм" действует многоступенчатая система контроля качества, включающая входной, промежуточный и выходной контроль. Собственная аккредитованная лаборатория предприятия проводит регулярные исследования сырья и готовой продукции. Компания, подчеркнули в пресс-службе, строго соблюдает международные стандарты качества, включая ISO и HACCP."Инфаприм" — крупнейший российский производитель заменителей грудного молока полного цикла. В 2023-м компания сообщала о модернизации производства, в результате чего увеличила долю на российском рынке до 15%. Кроме того, предприятие достигло 80% локализации производства.

https://ria.ru/20250522/rospotrebnadzor-2018442618.html

https://ria.ru/20250522/basseyn-2018378423.html

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здоровье - общество