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Путин направил приветствие участникам фестиваля "Золотой Витязь" - РИА Новости, 22.05.2025
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Культура
 
21:07 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/privetstvie-2018545946.html
Путин направил приветствие участникам фестиваля "Золотой Витязь"
Путин направил приветствие участникам фестиваля "Золотой Витязь" - РИА Новости, 22.05.2025
Путин направил приветствие участникам фестиваля "Золотой Витязь"
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVI Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и XXXIV... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:07:00+03:00
2025-05-22T21:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVI Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и XXXIV Международного кинофорума "Золотой Витязь" подчеркнул, что форум по праву славится сложившимися традициями, особой вдохновляющей атмосферой и богатейшей палитрой представленных работ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую участников, организаторов и гостей XVI Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и XXXIV Международного кинофорума "Золотой Витязь". Легендарный "Золотой Витязь", который в нынешнем году посвящен 80-летию Великой Победы, по праву славится сложившимися традициями, особой, вдохновляющей атмосферой, богатейшей палитрой представленных работ", - говорится в сообщении. Путин отметил, что, объединяя на своих площадках талантливых кинематографистов и музыкантов, художников и писателей, театральных деятелей из России и многих зарубежных стран, форум выполняет высокую, благородную миссию - служит сбережению исторической памяти, непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей. Он также подчеркнул, что масштабный и по-настоящему красивый проект содействует развитию международных гуманитарных связей, упрочнению профессиональных и дружеских контактов. Президент убежден, что и кинофорум, и мероприятия Славянского форума искусств пройдут успешно, подарив участникам и гостям самые добрые, незабываемые впечатления.
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Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Общество
Путин направил приветствие участникам фестиваля "Золотой Витязь"

Путин: форум "Золотой Витязь" по праву славится сложившимися традициями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVI Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и XXXIV Международного кинофорума "Золотой Витязь" подчеркнул, что форум по праву славится сложившимися традициями, особой вдохновляющей атмосферой и богатейшей палитрой представленных работ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую участников, организаторов и гостей XVI Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и XXXIV Международного кинофорума "Золотой Витязь". Легендарный "Золотой Витязь", который в нынешнем году посвящен 80-летию Великой Победы, по праву славится сложившимися традициями, особой, вдохновляющей атмосферой, богатейшей палитрой представленных работ", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что, объединяя на своих площадках талантливых кинематографистов и музыкантов, художников и писателей, театральных деятелей из России и многих зарубежных стран, форум выполняет высокую, благородную миссию - служит сбережению исторической памяти, непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей. Он также подчеркнул, что масштабный и по-настоящему красивый проект содействует развитию международных гуманитарных связей, упрочнению профессиональных и дружеских контактов.
Президент убежден, что и кинофорум, и мероприятия Славянского форума искусств пройдут успешно, подарив участникам и гостям самые добрые, незабываемые впечатления.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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