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ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров - РИА Новости, 22.05.2025
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23:50 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/poshliny-2018557400.html
ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров
ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров - РИА Новости, 22.05.2025
ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров
ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:50:00+03:00
2025-05-22T23:50:00+03:00
экономика
украина
евросоюз
еврокомиссия
украинское зерно
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари. "Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг", - сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
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экономика, украина, евросоюз, еврокомиссия, украинское зерно
Экономика, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, украинское зерно
ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров

ЕК: ЕС не продлит беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции после 6 июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари.
«
"Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг", - сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.
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ЭкономикаУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияукраинское зерно
 
 
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