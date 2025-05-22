https://ria.ru/20250522/poshliny-2018557400.html

ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров

ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров - РИА Новости, 22.05.2025

ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров

ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:50:00+03:00

2025-05-22T23:50:00+03:00

2025-05-22T23:50:00+03:00

экономика

украина

евросоюз

еврокомиссия

украинское зерно

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаш Увари. "Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг", - сказал европейский представитель, слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017474003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, евросоюз, еврокомиссия, украинское зерно