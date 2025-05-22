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Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог - РИА Новости, 22.05.2025
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11:27 22.05.2025 (обновлено: 11:37 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/podzhog-2018429162.html
Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог
Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог - РИА Новости, 22.05.2025
Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог
Уголовное дело о теракте возбудили в Нижнем Новгороде на двух нижегородцев за поджог базовой станции одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:27:00+03:00
2025-05-22T11:37:00+03:00
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в Нижнем Новгороде на двух нижегородцев за поджог базовой станции одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера, сообщает МВД региона в Telegram-канале."Сотрудники уголовного розыска Сормовского отдела полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 27 и 36 лет по подозрению в совершении террористического акта, целью которого была дестабилизация деятельности органов власти путём повреждения объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что злоумышленники, действуя по указанию третьих лиц, сфотографировали базовую станцию одного из мобильных операторов в Сормовском районе областного центра и отправили снимки в мессенджере неустановленным лицам, после чего за денежное вознаграждение подожгли сооружение.Задержанным предъявлено обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог

Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог по заданию из мессенджера

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в Нижнем Новгороде на двух нижегородцев за поджог базовой станции одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера, сообщает МВД региона в Telegram-канале.
"Сотрудники уголовного розыска Сормовского отдела полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 27 и 36 лет по подозрению в совершении террористического акта, целью которого была дестабилизация деятельности органов власти путём повреждения объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что злоумышленники, действуя по указанию третьих лиц, сфотографировали базовую станцию одного из мобильных операторов в Сормовском районе областного центра и отправили снимки в мессенджере неустановленным лицам, после чего за денежное вознаграждение подожгли сооружение.
Задержанным предъявлено обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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