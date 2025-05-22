https://ria.ru/20250522/podzhog-2018429162.html

Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог

Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог - РИА Новости, 22.05.2025

Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог

Уголовное дело о теракте возбудили в Нижнем Новгороде на двух нижегородцев за поджог базовой станции одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:27:00+03:00

2025-05-22T11:27:00+03:00

2025-05-22T11:37:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в Нижнем Новгороде на двух нижегородцев за поджог базовой станции одного из мобильных операторов по заданию из мессенджера, сообщает МВД региона в Telegram-канале."Сотрудники уголовного розыска Сормовского отдела полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 27 и 36 лет по подозрению в совершении террористического акта, целью которого была дестабилизация деятельности органов власти путём повреждения объектов, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности человека", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что злоумышленники, действуя по указанию третьих лиц, сфотографировали базовую станцию одного из мобильных операторов в Сормовском районе областного центра и отправили снимки в мессенджере неустановленным лицам, после чего за денежное вознаграждение подожгли сооружение.Задержанным предъявлено обвинение по уголовному делу по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20250520/prigovor-2018043642.html

нижний новгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород