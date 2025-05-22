ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области
Под Сумами уничтожены два подразделения ВСУ, двигавшихся к Курской области
© РИА НовостиРеактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Сумской области два подразделения ВСУ, которые направлялись для усиления атак на Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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"Сумская область. Двойной удар <…> по приграничным позициям ВСУ и логистике. Уничтожены два подразделения, шедшие для усиления на Курскую область", — сказал он.
По словам подпольщика, одно подразделение с артиллерией попало под удар в районе села Локня.
Кроме того, добавил собеседник агентства, уничтожено предприятие, исполнявшее роль частично склада, частично сборочного цеха беспилотников.
В Херсонской области, по информации подполья, удар наносился по плацдармам ВСУ, в Полтавской области — по аэродрому в Миргороде, а в Красноармейске, Краматорске и Славянске поражены резервы ВСУ и склады боеприпасов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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22 июня 2022, 17:18