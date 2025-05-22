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ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 22.05.2025 (обновлено: 10:34 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/podrazdelenie-2018408410.html
ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области
ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области
Российские войска уничтожили в Сумской области два подразделения ВСУ, которые направлялись для усиления атак на Курскую область, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:48:00+03:00
2025-05-22T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Сумской области два подразделения ВСУ, которые направлялись для усиления атак на Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. &quot;Сумская область. Двойной удар &lt;…&gt; по приграничным позициям ВСУ и логистике. Уничтожены два подразделения, шедшие для усиления на Курскую область&quot;, — сказал он.По словам подпольщика, одно подразделение с артиллерией попало под удар в районе села Локня. Кроме того, добавил собеседник агентства, уничтожено предприятие, исполнявшее роль частично склада, частично сборочного цеха беспилотников.В Херсонской области, по информации подполья, удар наносился по плацдармам ВСУ, в Полтавской области — по аэродрому в Миргороде, а в Красноармейске, Краматорске и Славянске поражены резервы ВСУ и склады боеприпасов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html
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курская область, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области

Под Сумами уничтожены два подразделения ВСУ, двигавшихся к Курской области

© РИА НовостиРеактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня Ураган Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Сумской области два подразделения ВСУ, которые направлялись для усиления атак на Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«

"Сумская область. Двойной удар <…> по приграничным позициям ВСУ и логистике. Уничтожены два подразделения, шедшие для усиления на Курскую область", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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По словам подпольщика, одно подразделение с артиллерией попало под удар в районе села Локня.
Кроме того, добавил собеседник агентства, уничтожено предприятие, исполнявшее роль частично склада, частично сборочного цеха беспилотников.
В Херсонской области, по информации подполья, удар наносился по плацдармам ВСУ, в Полтавской области — по аэродрому в Миргороде, а в Красноармейске, Краматорске и Славянске поражены резервы ВСУ и склады боеприпасов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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