https://ria.ru/20250522/podrazdelenie-2018408410.html

ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области

ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области - РИА Новости, 22.05.2025

ВС России поразили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области

Российские войска уничтожили в Сумской области два подразделения ВСУ, которые направлялись для усиления атак на Курскую область, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:48:00+03:00

2025-05-22T09:48:00+03:00

2025-05-22T10:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Сумской области два подразделения ВСУ, которые направлялись для усиления атак на Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумская область. Двойной удар <…> по приграничным позициям ВСУ и логистике. Уничтожены два подразделения, шедшие для усиления на Курскую область", — сказал он.По словам подпольщика, одно подразделение с артиллерией попало под удар в районе села Локня. Кроме того, добавил собеседник агентства, уничтожено предприятие, исполнявшее роль частично склада, частично сборочного цеха беспилотников.В Херсонской области, по информации подполья, удар наносился по плацдармам ВСУ, в Полтавской области — по аэродрому в Миргороде, а в Красноармейске, Краматорске и Славянске поражены резервы ВСУ и склады боеприпасов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф