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В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета - РИА Новости, 22.05.2025
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Твой бизнес
 
17:28 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018503474.html
В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета
В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета - РИА Новости, 22.05.2025
В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета
В 2025 году на поддержку представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья выделили 9 миллиардов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:28:00+03:00
2025-05-22T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В 2025 году на поддержку представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья выделили 9 миллиардов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Общий объем поддержки, который в 2025 году смогут получить подмосковные субъекты МСП, превысит 9 миллиардов рублей. Это как прямая финансовая поддержка, например, в виде льготных займов, так и косвенная, например, поручительства регионального гарантийного фонда, которые позволят предприятиям привлечь финансирование", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что получателями поддержки станут порядка 2,5 тысячи малых и средних предприятий Московской области. В рамках региональной поддержки малого и среднего бизнеса в этом году доступны программы субсидирования, микрозаймы, поручительства, а также льготные кредиты.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета

В Подмосковье на представителей МСП выделили 9 млрд рублей из регбюджета

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В 2025 году на поддержку представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья выделили 9 миллиардов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Общий объем поддержки, который в 2025 году смогут получить подмосковные субъекты МСП, превысит 9 миллиардов рублей. Это как прямая финансовая поддержка, например, в виде льготных займов, так и косвенная, например, поручительства регионального гарантийного фонда, которые позволят предприятиям привлечь финансирование", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Она отметила, что получателями поддержки станут порядка 2,5 тысячи малых и средних предприятий Московской области.
В рамках региональной поддержки малого и среднего бизнеса в этом году доступны программы субсидирования, микрозаймы, поручительства, а также льготные кредиты.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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