https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018503474.html

В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета

В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета - РИА Новости, 22.05.2025

В 2025 году на МСП в Подмосковье выделили 9 миллиардов рублей из регбюджета

В 2025 году на поддержку представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья выделили 9 миллиардов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:28:00+03:00

2025-05-22T17:28:00+03:00

2025-05-22T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В 2025 году на поддержку представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья выделили 9 миллиардов рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Общий объем поддержки, который в 2025 году смогут получить подмосковные субъекты МСП, превысит 9 миллиардов рублей. Это как прямая финансовая поддержка, например, в виде льготных займов, так и косвенная, например, поручительства регионального гарантийного фонда, которые позволят предприятиям привлечь финансирование", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что получателями поддержки станут порядка 2,5 тысячи малых и средних предприятий Московской области. В рамках региональной поддержки малого и среднего бизнеса в этом году доступны программы субсидирования, микрозаймы, поручительства, а также льготные кредиты.

https://ria.ru/20250520/biznes-2017948787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)