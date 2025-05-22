https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018494594.html

Театральные фестивали и выставки искусств пройдут летом в Подмосковье

Театральные фестивали и выставки искусств пройдут летом в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2025

Театральные фестивали и выставки искусств пройдут летом в Подмосковье

Фестивали и выставки откроются в Московской области в рамках губернаторской программы "Лето в Подмосковье", она реализуется в соответствии с задачами... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:53:00+03:00

2025-05-22T16:53:00+03:00

2025-05-22T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Фестивали и выставки откроются в Московской области в рамках губернаторской программы "Лето в Подмосковье", она реализуется в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, 17 мая стартовал третий сезон проекта "Город танцует в парках" под руководством хореографа Егора Дружинина. Он начался с большого концерта с участием коллективов и солистов со всей страны. Теперь же на протяжении 1,5 месяца подмосковные танцоры будут бороться за звание лучших. В Ленинском городском округе прошло первое мотофристайл-шоу. "Впереди три летних месяца, а это значит, что к нам в Подмосковье приедет много гостей. Традиционно для них и, конечно, для наших дорогих жителей мы подготовили насыщенную культурную программу. Уже на этой неделе в Чехове стартует XXV Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна", художественным руководителем которого в юбилейный год выступает Никита Сергеевич Михалков. В Больших Вяземах любителей литературы соберет "Проект: ПОЭТ", а ценителей классической музыки – наши знаменитые фестивали: "Лето.Музыка.Музей" в "Новом Иерусалиме", "Джазовые сезоны" в Архангельском и, конечно, Чайковского в Клину", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также добавил, что в год 185-летия со дня рождения великого русского композитора на территории усадьбы Плещеево в Подольске впервые пройдет фестиваль "Путь Чайковского". В этом году с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова пройдет Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна". Он состоится в 25 раз. Коллективы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая подготовили для зрителей больше 20 спектаклей о Чехове или по произведениям великого писателя. В Музее-заповеднике "Горки Ленинские" 1 июня стартует новый культурный фестиваль "Каникулы" под руководством Ильи Авербуха. Каждые выходные месяца (до 6 июля) для гостей будут работать пять тематических площадок: театр, кино, лекторий, музыка, спорт. Пройдут различные развлекательные мероприятия, мастер-классы и гастро-маркеты. С 6 по 8 июня в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Большие Вяземы" гостей фестиваля "Проект: ПОЭТ" ждут выступления звезд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы и "открытый микрофон", где каждый сможет прочесть со сцены любимые или даже свои стихи. Среди приглашенных гостей – Борис Щербаков, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Вячеслав Бутусов и многие другие. С 27 июня по 6 июля в Клину пройдет XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, который традиционно объединяет искусство, музыку и театр. Среди участников - выдающиеся исполнители и коллективы: пианист Борис Березовский, оперная певица Симона Кермес, артист балета Денис Родькин и многие другие. Завершит фестиваль традиционная "Ночь Чайковского", где будет исполнена опера "Иоланта" в авторской версии художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета. Также в музее "Новый Иерусалим" 30 мая совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана открывается выставка "Свет между мирами", посвященная малоизученному пласту узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. В экспозиции – работы из коллекций музея "Новый Иерусалим", а также музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. В Звенигородском музее-заповеднике до 29 июня проходит выставка "Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа" из собрания Государственного Русского музея. В экспозицию вошли 40 произведений художника – от ранних работ до пейзажей конца 90-х годов XIX века. Кроме того, 11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка "Море великих. От Айвазовского до Кандинского", которая объединит произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морской тематикой. В современном пространстве "Каретного сарая" будут представлены полотна Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова и многих других. Ранее министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что выставки "Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви" и "Повелитель снов" в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье продлили до июля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), чехов, архангельск