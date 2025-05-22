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Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья - РИА Новости, 22.05.2025
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Новости Подмосковья
 
14:20 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018461187.html
Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья
Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья - РИА Новости, 22.05.2025
Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья
Общий объем вложенных инвестиций в проекты, реализующиеся в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), оцениваются в более чем 200... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:20:00+03:00
2025-05-22T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Общий объем вложенных инвестиций в проекты, реализующиеся в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), оцениваются в более чем 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится 42 проекта ГЧП. Наибольшее количество проектов заявлено в сфере ЖКХ — 18 проектов, на втором месте транспортная сфера — девять. Также ГЧП-соглашения в регионе реализуются в сфере благоустройства, спорте, IT, здравоохранении", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что общий объем заявленных инвестиций в ГЧП-проекты в Подмосковье составляет 393,5 миллиарда рублей. Более половины этих средств, почти 208 миллиардов рублей, оцениваются вложенными в проекты. Зиновьева добавила, что самой емкой с точки зрения инвестиций является транспортная сфера. Например, на реализацию транспортных ГЧП-проектов в Подмосковье запланировано 281,1 миллиарда рублей инвестиций. По оценкам, из них около 173 миллиардов рублей уже вложены. Так, одним из крупнейших ГЧП-проектов, реализованных в регионе в прошлом году, стал проект автомобильной дороги "Виноградово — Болтино — Тарасовка" (Мытищинская хорда). Это 16-километровая четырехполосная магистраль с 11 мостами и путепроводами и шестью транспортными развязками. Новая дорога позволила улучшить транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 50 миллиардов рублей, при этом доля внебюджетного финансирования на этапе строительства составила 85%.
https://ria.ru/20250522/vystavki-2018445354.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья

Свыше 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Московской области

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиБолее 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья
Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Общий объем вложенных инвестиций в проекты, реализующиеся в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), оцениваются в более чем 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится 42 проекта ГЧП. Наибольшее количество проектов заявлено в сфере ЖКХ — 18 проектов, на втором месте транспортная сфера — девять. Также ГЧП-соглашения в регионе реализуются в сфере благоустройства, спорте, IT, здравоохранении", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что общий объем заявленных инвестиций в ГЧП-проекты в Подмосковье составляет 393,5 миллиарда рублей. Более половины этих средств, почти 208 миллиардов рублей, оцениваются вложенными в проекты.
Зиновьева добавила, что самой емкой с точки зрения инвестиций является транспортная сфера. Например, на реализацию транспортных ГЧП-проектов в Подмосковье запланировано 281,1 миллиарда рублей инвестиций. По оценкам, из них около 173 миллиардов рублей уже вложены.
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Так, одним из крупнейших ГЧП-проектов, реализованных в регионе в прошлом году, стал проект автомобильной дороги "Виноградово — Болтино — Тарасовка" (Мытищинская хорда). Это 16-километровая четырехполосная магистраль с 11 мостами и путепроводами и шестью транспортными развязками. Новая дорога позволила улучшить транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья.
Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 50 миллиардов рублей, при этом доля внебюджетного финансирования на этапе строительства составила 85%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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