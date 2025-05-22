https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018461187.html

Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья

Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья - РИА Новости, 22.05.2025

Более 200 миллиардов рублей инвестировали в ГЧП-проекты Подмосковья

Общий объем вложенных инвестиций в проекты, реализующиеся в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), оцениваются в более чем 200... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:20:00+03:00

2025-05-22T14:20:00+03:00

2025-05-22T14:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Общий объем вложенных инвестиций в проекты, реализующиеся в Подмосковье в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), оцениваются в более чем 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится 42 проекта ГЧП. Наибольшее количество проектов заявлено в сфере ЖКХ — 18 проектов, на втором месте транспортная сфера — девять. Также ГЧП-соглашения в регионе реализуются в сфере благоустройства, спорте, IT, здравоохранении", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что общий объем заявленных инвестиций в ГЧП-проекты в Подмосковье составляет 393,5 миллиарда рублей. Более половины этих средств, почти 208 миллиардов рублей, оцениваются вложенными в проекты. Зиновьева добавила, что самой емкой с точки зрения инвестиций является транспортная сфера. Например, на реализацию транспортных ГЧП-проектов в Подмосковье запланировано 281,1 миллиарда рублей инвестиций. По оценкам, из них около 173 миллиардов рублей уже вложены. Так, одним из крупнейших ГЧП-проектов, реализованных в регионе в прошлом году, стал проект автомобильной дороги "Виноградово — Болтино — Тарасовка" (Мытищинская хорда). Это 16-километровая четырехполосная магистраль с 11 мостами и путепроводами и шестью транспортными развязками. Новая дорога позволила улучшить транспортную доступность для 850 тысяч жителей Подмосковья. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 50 миллиардов рублей, при этом доля внебюджетного финансирования на этапе строительства составила 85%.

https://ria.ru/20250522/vystavki-2018445354.html

https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018439051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)