https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018439051.html

Камеры в Подмосковье выявили 105 фактов использования телефона за рулем

Камеры в Подмосковье выявили 105 фактов использования телефона за рулем - РИА Новости, 22.05.2025

Камеры в Подмосковье выявили 105 фактов использования телефона за рулем

Комплексы фотовидеофиксации в Московской области выявили 105 случаев использования телефона за рулем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:33:00+03:00

2025-05-22T12:33:00+03:00

2025-05-22T13:39:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Комплексы фотовидеофиксации в Московской области выявили 105 случаев использования телефона за рулем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. В них массово внедряют функцию по распознаванию использования телефона во время вождения. Мера позволит снизить вероятность возникновения ДТП из-за невнимательности и отвлечения водителя, а также повысить безопасность на дорогах региона в рамках комплекса работ по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Высокая тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны, вынуждает нас работать на опережение. В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефонов за рулем. В настоящее время данный вид нарушения фиксируют 30 комплексов – выявлено уже 105 фактов использования мобильных устройств", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Штрафы в размере 1,5 тысячи рублей автоматически приходят водителям, как только камеры зафиксируют нарушение. В пресс-службе отметили, что в Подмосковье комплексы фотовидеофиксации три года назад начали определять непристегнутые ремни. С начала 2025 года вынесено более 133 тысяч постановлений за этот вид нарушения на водителей и пассажиров. Распознают непристегнутый ремень около 250 комплексов фотовидеофиксации. На сегодня на дорогах Московской области работают более 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, более трети из которых имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности и использования телефонов за рулем. Комплексная работа по профилактике и пресечению правонарушений, влекущих аварии с тяжкими последствиями, в регионе будет продолжена и в дальнейшем.

https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018434425.html

https://ria.ru/20250521/aktsii-2018333397.html

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московская область (подмосковье)