Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018435478.html
В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты
В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты - РИА Новости, 22.05.2025
В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты
Штраф за использование чужой социальной карты жителя Московской области при оплате проезда в общественном транспорте в регионе увеличат с 2,5 до 4 тысяч рублей, РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:09:00+03:00
2025-05-22T12:09:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758123657_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_2154ace987e62b165838aad631c03516.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Штраф за использование чужой социальной карты жителя Московской области при оплате проезда в общественном транспорте в регионе увеличат с 2,5 до 4 тысяч рублей, такое решение принято в ходе 112-го заседания Мособлдумы. "В ходе 112-го заседания Мособлдумой приняты изменения в кодекс Московской области об административных правонарушениях. Увеличен размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте – с 2,5 до 4 тысяч рублей", - отмечается в Telegram-канале Мособлдумы. "Следует отметить, что аналогичная норма действует в городе Москве", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин в ходе заседания. В пресс-службе Мособлдумы отметили, что ежегодно количество случаев использования чужой социальной карты жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте увеличивается. Только в 2024 году в сравнении с предыдущим годом административно-пассажирской инспекцией Московской области вынесено в 1,5 раза больше постановлений.
https://ria.ru/20250520/moskva-2018112209.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758123657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd50367a7bbfffedcaf7f5a26c7d4e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), московская областная дума
Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты

В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой соцкарты при оплате проезда

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСоциальная карта и карта "Тройка"
Социальная карта и карта Тройка - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Социальная карта и карта "Тройка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Штраф за использование чужой социальной карты жителя Московской области при оплате проезда в общественном транспорте в регионе увеличат с 2,5 до 4 тысяч рублей, такое решение принято в ходе 112-го заседания Мособлдумы.
«
"В ходе 112-го заседания Мособлдумой приняты изменения в кодекс Московской области об административных правонарушениях. Увеличен размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте – с 2,5 до 4 тысяч рублей", - отмечается в Telegram-канале Мособлдумы.
"Следует отметить, что аналогичная норма действует в городе Москве", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин в ходе заседания.
В пресс-службе Мособлдумы отметили, что ежегодно количество случаев использования чужой социальной карты жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте увеличивается. Только в 2024 году в сравнении с предыдущим годом административно-пассажирской инспекцией Московской области вынесено в 1,5 раза больше постановлений.
Станция Коммунарка Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте
20 мая, 18:29
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала