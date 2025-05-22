https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018435478.html

В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты

В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты - РИА Новости, 22.05.2025

В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты

Штраф за использование чужой социальной карты жителя Московской области при оплате проезда в общественном транспорте в регионе увеличат с 2,5 до 4 тысяч рублей, РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:09:00+03:00

2025-05-22T12:09:00+03:00

2025-05-22T12:09:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Штраф за использование чужой социальной карты жителя Московской области при оплате проезда в общественном транспорте в регионе увеличат с 2,5 до 4 тысяч рублей, такое решение принято в ходе 112-го заседания Мособлдумы. "В ходе 112-го заседания Мособлдумой приняты изменения в кодекс Московской области об административных правонарушениях. Увеличен размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте – с 2,5 до 4 тысяч рублей", - отмечается в Telegram-канале Мособлдумы. "Следует отметить, что аналогичная норма действует в городе Москве", - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин в ходе заседания. В пресс-службе Мособлдумы отметили, что ежегодно количество случаев использования чужой социальной карты жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте увеличивается. Только в 2024 году в сравнении с предыдущим годом административно-пассажирской инспекцией Московской области вынесено в 1,5 раза больше постановлений.

https://ria.ru/20250520/moskva-2018112209.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), московская областная дума