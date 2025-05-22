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Цех за 400 млн рублей по производству удобрений запустили в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2025
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Новости Подмосковья
 
12:02 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018434425.html
Цех за 400 млн рублей по производству удобрений запустили в Подмосковье
Цех за 400 млн рублей по производству удобрений запустили в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2025
Цех за 400 млн рублей по производству удобрений запустили в Подмосковье
Новый цех стоимостью 400 миллионов рублей по производству жидких удобрений для листовых и корневых подкормок сельскохозкультур начал работу в подмосковном... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:02:00+03:00
2025-05-22T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новый цех стоимостью 400 миллионов рублей по производству жидких удобрений для листовых и корневых подкормок сельскохозкультур начал работу в подмосковном Щелково, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян АО "Щелково Агрохим" запустил цех по производству жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами для листовых и корневых подкормок сельскохозяйственных культур. Новая производственная площадка позволит увеличить мощность предприятия, а также значительно укрепит позиции компании на аграрном рынке", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в запуск нового цеха площадью 2 тысячи квадратных метров, оснащенного полностью автоматизированными линиями, компания инвестировала порядка 400 миллионов рублей. "В год здесь смогут производить 15 тысяч тонн готовой продукции. Выпускаемая продукция – это собственные инновационные разработки специалистов "Щелково Агрохим" в области управления урожайностью. За счет запуска нового цеха для жителей Щелково и ближайших муниципалитетов создано около 60 новых рабочих мест, в том числе для химиков, технологов и инженеров", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. Как рассказали в ведомстве, подмосковное предприятие "Щелково Агрохим" более 26 лет занимается производством химических средств защиты растений и семян. В ассортименте компании свыше 180 наименований продукции: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты и многое другое. Всего – более 40 тысяч тонн готовой продукции, которая не только не уступает по своим качествам и эффективности иностранным аналогам, но и во многом превосходит их.
https://ria.ru/20250521/aktsii-2018333397.html
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московская область (подмосковье), щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково
Цех за 400 млн рублей по производству удобрений запустили в Подмосковье

Новый цех за 400 млн рублей по производству удобрений заработал в Подмосковье

© Getty Images / rrvachovПроизводство жидкого удобрения
Производство жидкого удобрения - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / rrvachov
Производство жидкого удобрения
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новый цех стоимостью 400 миллионов рублей по производству жидких удобрений для листовых и корневых подкормок сельскохозкультур начал работу в подмосковном Щелково, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян АО "Щелково Агрохим" запустил цех по производству жидких удобрений с микро-, мезо- и макроэлементами для листовых и корневых подкормок сельскохозяйственных культур. Новая производственная площадка позволит увеличить мощность предприятия, а также значительно укрепит позиции компании на аграрном рынке", - отметили в ведомстве.
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По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в запуск нового цеха площадью 2 тысячи квадратных метров, оснащенного полностью автоматизированными линиями, компания инвестировала порядка 400 миллионов рублей.
"В год здесь смогут производить 15 тысяч тонн готовой продукции. Выпускаемая продукция – это собственные инновационные разработки специалистов "Щелково Агрохим" в области управления урожайностью. За счет запуска нового цеха для жителей Щелково и ближайших муниципалитетов создано около 60 новых рабочих мест, в том числе для химиков, технологов и инженеров", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, подмосковное предприятие "Щелково Агрохим" более 26 лет занимается производством химических средств защиты растений и семян. В ассортименте компании свыше 180 наименований продукции: гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты и многое другое. Всего – более 40 тысяч тонн готовой продукции, которая не только не уступает по своим качествам и эффективности иностранным аналогам, но и во многом превосходит их.
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