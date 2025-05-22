https://ria.ru/20250522/peskov-2018459931.html

Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля

Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля - РИА Новости, 22.05.2025

Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля

Разница в изображениях герба России на сайте Кремля связана с масштабированием изображения, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:17:00+03:00

2025-05-22T13:17:00+03:00

2025-05-22T14:12:00+03:00

россия

дмитрий песков

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разница в изображениях герба России на сайте Кремля связана с масштабированием изображения, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос, с чем связано изменение в изображении герба РФ на сайте президента. Песков ответил, что изображение герба доступно и всегда было доступно на сайте. "На кремлевском сайте, на сайте президента в специальном разделе есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Далее это вопрос масштабирования. На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбик. Это совершенно не связано на сайте президента с тем, что там ромбики. Если его растянуть и увеличить, там будут кресты. Абсолютно вопрос масштабирования", - объяснил Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что все, что хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображений, отдают себе в этом отчет. "Герб у нас один. Он, естественно, с крестами, и он такой, как он должен быть", - подчеркнул Песков. Журналисты уточнили, не поступали ли в Кремль какие-либо просьбы от РПЦ на этот счет. "Не было такой просьбы", - ответил Песков. Он обратил внимание, что символика наносится в том числе на маленькие предметы, например, ручки, и на таких мелких изображениях кресты как таковые не просматриваются. "Искать здесь какой-то злой умысел, наверное, было бы невежливо. Мы все патриоты и мы знаем свой герб и, естественно, мы им гордимся", - заключил Песков.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

https://ria.ru/20250507/peskov-2015517083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, русская православная церковь