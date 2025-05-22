Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 22.05.2025 (обновлено: 14:12 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/peskov-2018459931.html
Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля
Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля - РИА Новости, 22.05.2025
Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля
Разница в изображениях герба России на сайте Кремля связана с масштабированием изображения, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:17:00+03:00
2025-05-22T14:12:00+03:00
россия
дмитрий песков
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18259/58/182595857_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_95536a48df57963885a1d8e9a9a69013.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разница в изображениях герба России на сайте Кремля связана с масштабированием изображения, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос, с чем связано изменение в изображении герба РФ на сайте президента. Песков ответил, что изображение герба доступно и всегда было доступно на сайте. "На кремлевском сайте, на сайте президента в специальном разделе есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Далее это вопрос масштабирования. На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбик. Это совершенно не связано на сайте президента с тем, что там ромбики. Если его растянуть и увеличить, там будут кресты. Абсолютно вопрос масштабирования", - объяснил Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что все, что хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображений, отдают себе в этом отчет. "Герб у нас один. Он, естественно, с крестами, и он такой, как он должен быть", - подчеркнул Песков. Журналисты уточнили, не поступали ли в Кремль какие-либо просьбы от РПЦ на этот счет. "Не было такой просьбы", - ответил Песков. Он обратил внимание, что символика наносится в том числе на маленькие предметы, например, ручки, и на таких мелких изображениях кресты как таковые не просматриваются. "Искать здесь какой-то злой умысел, наверное, было бы невежливо. Мы все патриоты и мы знаем свой герб и, естественно, мы им гордимся", - заключил Песков.
https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
https://ria.ru/20250507/peskov-2015517083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18259/58/182595857_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_27aea1745c10338d525a28ddd2610d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, русская православная церковь
Россия, Дмитрий Песков, Русская православная церковь
Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля

Песков: разница в изображениях герба на сайте Кремля связана с масштабированием

© РИА НовостиГерб России
Герб России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости
Герб России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Разница в изображениях герба России на сайте Кремля связана с масштабированием изображения, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, с чем связано изменение в изображении герба РФ на сайте президента. Песков ответил, что изображение герба доступно и всегда было доступно на сайте.
В гостях у Путина - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
2 мая, 14:45
«
"На кремлевском сайте, на сайте президента в специальном разделе есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Далее это вопрос масштабирования. На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбик. Это совершенно не связано на сайте президента с тем, что там ромбики. Если его растянуть и увеличить, там будут кресты. Абсолютно вопрос масштабирования", - объяснил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что все, что хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображений, отдают себе в этом отчет. "Герб у нас один. Он, естественно, с крестами, и он такой, как он должен быть", - подчеркнул Песков.
Журналисты уточнили, не поступали ли в Кремль какие-либо просьбы от РПЦ на этот счет. "Не было такой просьбы", - ответил Песков.
Он обратил внимание, что символика наносится в том числе на маленькие предметы, например, ручки, и на таких мелких изображениях кресты как таковые не просматриваются. "Искать здесь какой-то злой умысел, наверное, было бы невежливо. Мы все патриоты и мы знаем свой герб и, естественно, мы им гордимся", - заключил Песков.
Кадр из документального фильма на канале Россия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Любимого кефира Путина хватит всем россиянам, заявил Кремль
7 мая, 12:53
 
РоссияДмитрий ПесковРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала