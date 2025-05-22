https://ria.ru/20250522/parkovka-2018475070.html
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку - РИА Новости, 22.05.2025
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:18:00+03:00
2025-05-22T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Наибольшее число полученных разрешений мы зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском — более 190 семей, Богородском — более 180, Мытищах — около 160, Сергиево-Посадском — порядка 150, а также в Подольске — свыше 100", – пояснили в пресс-службе. На семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется. После получения льготного разрешения доступна бесплатная парковка в зоне платных на муниципальных и региональных дорогах в 13 городах Подмосковья: Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.
https://ria.ru/20250522/deti-2018469884.html
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московская область (подмосковье), многодетные семьи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Многодетные семьи
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку
Свыше 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили льготу на парковку
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Наибольшее число полученных разрешений мы зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском — более 190 семей, Богородском — более 180, Мытищах — около 160, Сергиево-Посадском — порядка 150, а также в Подольске — свыше 100", – пояснили в пресс-службе.
На семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется.
После получения льготного разрешения доступна бесплатная парковка в зоне платных на муниципальных и региональных дорогах в 13 городах Подмосковья: Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.