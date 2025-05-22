https://ria.ru/20250522/parkovka-2018475070.html

Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку

Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку - РИА Новости, 22.05.2025

Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку

Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:18:00+03:00

2025-05-22T15:18:00+03:00

2025-05-22T15:18:00+03:00

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многодетные семьи

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Наибольшее число полученных разрешений мы зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском — более 190 семей, Богородском — более 180, Мытищах — около 160, Сергиево-Посадском — порядка 150, а также в Подольске — свыше 100", – пояснили в пресс-службе. На семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется. После получения льготного разрешения доступна бесплатная парковка в зоне платных на муниципальных и региональных дорогах в 13 городах Подмосковья: Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

https://ria.ru/20250522/deti-2018469884.html

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московская область (подмосковье), многодетные семьи