Рейтинг@Mail.ru
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:18 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/parkovka-2018475070.html
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку - РИА Новости, 22.05.2025
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:18:00+03:00
2025-05-22T15:18:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
многодетные семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155684/52/1556845214_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_5933ff30932512964460e3133f265a7b.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Наибольшее число полученных разрешений мы зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском — более 190 семей, Богородском — более 180, Мытищах — около 160, Сергиево-Посадском — порядка 150, а также в Подольске — свыше 100", – пояснили в пресс-службе. На семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется. После получения льготного разрешения доступна бесплатная парковка в зоне платных на муниципальных и региональных дорогах в 13 городах Подмосковья: Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.
https://ria.ru/20250522/deti-2018469884.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155684/52/1556845214_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_597c010e553053601448f1c49053cc2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), многодетные семьи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Многодетные семьи
Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили бесплатную парковку

Свыше 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили льготу на парковку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили на парковке
Автомобили на парковке - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили на парковке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 1,6 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Наибольшее число полученных разрешений мы зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском — более 190 семей, Богородском — более 180, Мытищах — около 160, Сергиево-Посадском — порядка 150, а также в Подольске — свыше 100", – пояснили в пресс-службе.
На семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется.
После получения льготного разрешения доступна бесплатная парковка в зоне платных на муниципальных и региональных дорогах в 13 городах Подмосковья: Видном, Дзержинском, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.
Мальчик играет в футбол - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Более 72 тысяч детей Подмосковья проведут лето в пришкольных лагерях
14:58
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Многодетные семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала