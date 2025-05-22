https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018414888.html
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах
Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:33:00+03:00
2025-05-22T10:33:00+03:00
2025-05-22T10:33:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "В настоящее время опыт применения ДЭГ на выборах имеют 37 субъектов РФ, включая Москву", - сказала РИА Новости Памфилова. Она отметила, что Центральная избирательная комиссия последовательна и аккуратна в вопросе применения дистанционного электронного голосования. "Мы не форсируем применение ДЭГ повсеместно, а даем добро на его использование только в том случае, если соответствующий регион сам готов к проведению онлайн-голосования. Причем, как на уровне запроса от самих избирателей, так и на уровне технической готовности инфраструктуры", - добавила глава ЦИК.
https://ria.ru/20240908/yavka-1971480164.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах
Памфилова: опыт применения ДЭГ на выборах уже имеют 37 регионов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«
"В настоящее время опыт применения ДЭГ на выборах имеют 37 субъектов РФ
, включая Москву", - сказала РИА Новости Памфилова
.
Она отметила, что Центральная избирательная комиссия последовательна и аккуратна в вопросе применения дистанционного электронного голосования.
"Мы не форсируем применение ДЭГ повсеместно, а даем добро на его использование только в том случае, если соответствующий регион сам готов к проведению онлайн-голосования. Причем, как на уровне запроса от самих избирателей, так и на уровне технической готовности инфраструктуры", - добавила глава ЦИК.