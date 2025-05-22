https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018414888.html

Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах

Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах - РИА Новости, 22.05.2025

Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах

Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:33:00+03:00

2025-05-22T10:33:00+03:00

2025-05-22T10:33:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "В настоящее время опыт применения ДЭГ на выборах имеют 37 субъектов РФ, включая Москву", - сказала РИА Новости Памфилова. Она отметила, что Центральная избирательная комиссия последовательна и аккуратна в вопросе применения дистанционного электронного голосования. "Мы не форсируем применение ДЭГ повсеместно, а даем добро на его использование только в том случае, если соответствующий регион сам готов к проведению онлайн-голосования. Причем, как на уровне запроса от самих избирателей, так и на уровне технической готовности инфраструктуры", - добавила глава ЦИК.

https://ria.ru/20240908/yavka-1971480164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова