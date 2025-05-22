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Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах - РИА Новости, 22.05.2025
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10:33 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018414888.html
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах
Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:33:00+03:00
2025-05-22T10:33:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "В настоящее время опыт применения ДЭГ на выборах имеют 37 субъектов РФ, включая Москву", - сказала РИА Новости Памфилова. Она отметила, что Центральная избирательная комиссия последовательна и аккуратна в вопросе применения дистанционного электронного голосования. "Мы не форсируем применение ДЭГ повсеместно, а даем добро на его использование только в том случае, если соответствующий регион сам готов к проведению онлайн-голосования. Причем, как на уровне запроса от самих избирателей, так и на уровне технической готовности инфраструктуры", - добавила глава ЦИК.
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала об опыте применения ДЭГ в регионах

Памфилова: опыт применения ДЭГ на выборах уже имеют 37 регионов

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах уже имеют 37 регионов РФ, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«
"В настоящее время опыт применения ДЭГ на выборах имеют 37 субъектов РФ, включая Москву", - сказала РИА Новости Памфилова.
Она отметила, что Центральная избирательная комиссия последовательна и аккуратна в вопросе применения дистанционного электронного голосования.
"Мы не форсируем применение ДЭГ повсеместно, а даем добро на его использование только в том случае, если соответствующий регион сам готов к проведению онлайн-голосования. Причем, как на уровне запроса от самих избирателей, так и на уровне технической готовности инфраструктуры", - добавила глава ЦИК.
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