https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018412921.html

Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова

Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова - РИА Новости, 22.05.2025

Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова

Все члены избирательных комиссий в приграничных регионах РФ прошли подготовку и отработали алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:22:00+03:00

2025-05-22T10:22:00+03:00

2025-05-22T10:26:00+03:00

россия

курская область

элла памфилова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все члены избирательных комиссий в приграничных регионах РФ прошли подготовку и отработали алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае ракетной опасности и опасности БПЛА, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "Отмечу, что все члены комиссий у нас прошли соответствующую подготовку и отработали алгоритмы действия в различных чрезвычайных ситуациях совместно с ответственными сотрудниками МЧС и УМВД, в том числе в случае ракетной опасности либо опасности БПЛА", - сказала она. Памфилова уточнила, что с учетом опыта избирательных кампаний 2024 года в Курской области при организации выездного голосования и члены избиркомов, и наблюдатели обеспечиваются средствами индивидуальной бронезащиты. "Все выезды осуществляются строго в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии. Кроме того, при необходимости выезд на приграничные территории осуществляется на бронеавтомобиле. Все маршруты выездного голосования продумываются и согласовываются с МВД и представителями министерства обороны РФ", - подчеркнула глава ЦИК.

https://ria.ru/20250522/dnr-2018394468.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

россия, курская область, элла памфилова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность