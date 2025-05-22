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Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова - РИА Новости, 22.05.2025
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10:22 22.05.2025 (обновлено: 10:26 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018412921.html
Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова
Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова - РИА Новости, 22.05.2025
Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова
Все члены избирательных комиссий в приграничных регионах РФ прошли подготовку и отработали алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:22:00+03:00
2025-05-22T10:26:00+03:00
россия
курская область
элла памфилова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все члены избирательных комиссий в приграничных регионах РФ прошли подготовку и отработали алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае ракетной опасности и опасности БПЛА, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова. "Отмечу, что все члены комиссий у нас прошли соответствующую подготовку и отработали алгоритмы действия в различных чрезвычайных ситуациях совместно с ответственными сотрудниками МЧС и УМВД, в том числе в случае ракетной опасности либо опасности БПЛА", - сказала она. Памфилова уточнила, что с учетом опыта избирательных кампаний 2024 года в Курской области при организации выездного голосования и члены избиркомов, и наблюдатели обеспечиваются средствами индивидуальной бронезащиты. "Все выезды осуществляются строго в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии. Кроме того, при необходимости выезд на приграничные территории осуществляется на бронеавтомобиле. Все маршруты выездного голосования продумываются и согласовываются с МВД и представителями министерства обороны РФ", - подчеркнула глава ЦИК.
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россия, курская область, элла памфилова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Курская область, Элла Памфилова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Члены избиркомов в приграничье прошли спецподготовку, заявила Памфилова

Памфилова: члены избиркомов в приграничных регионах отработали действия в ЧС

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все члены избирательных комиссий в приграничных регионах РФ прошли подготовку и отработали алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае ракетной опасности и опасности БПЛА, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
«
"Отмечу, что все члены комиссий у нас прошли соответствующую подготовку и отработали алгоритмы действия в различных чрезвычайных ситуациях совместно с ответственными сотрудниками МЧС и УМВД, в том числе в случае ракетной опасности либо опасности БПЛА", - сказала она.
Памфилова уточнила, что с учетом опыта избирательных кампаний 2024 года в Курской области при организации выездного голосования и члены избиркомов, и наблюдатели обеспечиваются средствами индивидуальной бронезащиты.
"Все выезды осуществляются строго в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии. Кроме того, при необходимости выезд на приграничные территории осуществляется на бронеавтомобиле. Все маршруты выездного голосования продумываются и согласовываются с МВД и представителями министерства обороны РФ", - подчеркнула глава ЦИК.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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РоссияКурская областьЭлла ПамфиловаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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