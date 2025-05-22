https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018381241.html

Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов

Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов - РИА Новости, 22.05.2025

Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов

Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:22:00+03:00

2025-05-22T04:22:00+03:00

2025-05-22T10:22:00+03:00

политика

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элла памфилова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Глава ЦИК России напомнила, что в соответствии с действующим законодательством ЦИК России разрабатывает и направляет в Государственную думу схему одномандатных избирательных округов. Предыдущая была разработала в 2015 году сроком на 10 лет. "С учетом принятия парламентариями поправок в избирательное законодательство эта временная рамка изменится, и нарезка округов будет осуществляться раз в пять лет", - сказала Памфилова. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015615242.html

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Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова, госдума рф