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Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов - РИА Новости, 22.05.2025
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04:22 22.05.2025 (обновлено: 10:22 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018381241.html
Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов
Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов
Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:22:00+03:00
2025-05-22T10:22:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Глава ЦИК России напомнила, что в соответствии с действующим законодательством ЦИК России разрабатывает и направляет в Государственную думу схему одномандатных избирательных округов. Предыдущая была разработала в 2015 году сроком на 10 лет. "С учетом принятия парламентариями поправок в избирательное законодательство эта временная рамка изменится, и нарезка округов будет осуществляться раз в пять лет", - сказала Памфилова. Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015615242.html
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политика, россия, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов

Памфилова: нарезка одномандатных округов будет проходить раз в пять лет

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Глава ЦИК России напомнила, что в соответствии с действующим законодательством ЦИК России разрабатывает и направляет в Государственную думу схему одномандатных избирательных округов. Предыдущая была разработала в 2015 году сроком на 10 лет.
"С учетом принятия парламентариями поправок в избирательное законодательство эта временная рамка изменится, и нарезка округов будет осуществляться раз в пять лет", - сказала Памфилова.
Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Госдума рассмотрит схему одномандатных округов
7 мая, 18:02
 
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