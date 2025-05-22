Памфилова рассказала о порядке нарезки одномандатных избирательных округов
Памфилова: нарезка одномандатных округов будет проходить раз в пять лет
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нарезка одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы РФ будет осуществляться раз в пять, а не в десять лет, рассказала в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Глава ЦИК России напомнила, что в соответствии с действующим законодательством ЦИК России разрабатывает и направляет в Государственную думу схему одномандатных избирательных округов. Предыдущая была разработала в 2015 году сроком на 10 лет.
"С учетом принятия парламентариями поправок в избирательное законодательство эта временная рамка изменится, и нарезка округов будет осуществляться раз в пять лет", - сказала Памфилова.
Выборы депутатов Государственной думы РФ состоятся 20 сентября 2026 года.
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