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В аэропорту Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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11:28 22.05.2025 (обновлено: 11:31 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ogranicheniya-2018429433.html
В аэропорту Домодедово сняли ограничения
В аэропорту Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Домодедово сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."В аэропорту "Домодедово" в 11:02 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва
В аэропорту Домодедово сняли ограничения

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"В аэропорту "Домодедово" в 11:02 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
10:40
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияМосква
 
 
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