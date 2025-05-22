https://ria.ru/20250522/ogranicheniya-2018429433.html

В аэропорту Домодедово сняли ограничения

В аэропорту Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропорту Домодедово сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."В аэропорту "Домодедово" в 11:02 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва