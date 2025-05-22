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В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
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10:40 22.05.2025 (обновлено: 10:42 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ogranicheniya-2018417318.html
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:40:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту "Домодедово"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту "Жуковский", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/tambov-2018371463.html
жуковский
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, домодедово (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Домодедово (аэропорт)
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

В Жуковском ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту "Домодедово".
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту "Жуковский", - говорится в сообщении.
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
01:33
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЖуковскийДомодедово (аэропорт)
 
 
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