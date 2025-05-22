https://ria.ru/20250522/novorossijsk-2018383552.html

В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности

В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 22.05.2025

В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:24:00+03:00

2025-05-22T05:24:00+03:00

2025-05-22T05:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. В четверг в 4.10 Кравченко информировал, что в Новороссийске звучит сигнал ракетной опасности. "На территории Новороссийска отменен сигнал ракетной опасности", - написал Кравченко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

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Дарья Буймова

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность