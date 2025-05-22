https://ria.ru/20250522/novorossijsk-2018383552.html
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 22.05.2025
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:24:00+03:00
2025-05-22T05:24:00+03:00
2025-05-22T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Новороссийске отменен, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. В четверг в 4.10 Кравченко информировал, что в Новороссийске звучит сигнал ракетной опасности. "На территории Новороссийска отменен сигнал ракетной опасности", - написал Кравченко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске отменили сигнал ракетной опасности
Глава Новороссийска Кравченко сообщил об отмене сигнала ракетной опасности